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7 июня, вторник | Последнее обновление — 09:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Компания VK сообщила о гибели двух топ-менеджеров
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Запорожской области восстановлено вещание российских телеканалов
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Телевещание восстановлено в Запорожской области на основе российского мультиплекса, доступны 30 каналов и радиостанций, возобновляется печать местных газет ограниченным тиражом, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Телевещание перезапущено, пришло время знать правду, поэтому люди смотрят всю российскую сеть – порядка 30 каналов в цифре мультиплекс и общефедеральных радиостанций доступны сегодня. Что касается газет, пока газеты выпускаются ограниченным объемом. Есть газеты в Мелитополе, в Бердянске, широкого рынка газет пока нет, пока еще экономика находится в состоянии шока, стресса, не перезапущено все. Газеты все же существуют за счет рекламы, я думаю, что возвращение к медийному рынку – это вопрос нескольких месяцев ближайших, когда все будет перезапущено и возникнет потребность», – приводит его слова ТАСС.
Рогов отметил, что медийное пространство в Запорожской области сейчас представлено рядом местных телеграм-каналов, они пользуются популярностью, имеют аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков. «Эта тенденция возникла в феврале и месяц за месяцем ускоряется. Региональные площадки имеют десятки тысяч подписчиков, официальные каналы, которые даже абсолютно сухо подают информацию, по 10-15 тыс. подписчиков уже собирают. Это хорошая аудитория», – сообщил собеседник агентства.
Ранее Украина отключила в Запорожской области мобильную связь и интернет. 31 мая военно-гражданская администрация Запорожской области сообщала, что в регионе наладили работу российских сотовых операторов, жители переходят на российские номера с кодом «+7», идет процесс оформления российского гражданства. Кроме того, регион перешел на московское время. Рогов заявлял, что освобождено около 70% Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье, где живет почти половина населения области.
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В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»
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«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.
«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.
«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.
В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.
Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.
Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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В Кремле заявили об удачном ходе спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, согласно мнению которых специальная военная операция (СВО) на Украине идет весьма удачно, российские войска несут гораздо меньшие потери по сравнению с противником и этот показатель только улучшается.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей – мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны», – приводит его слова ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В ролике запечатлены вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400 и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.
Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Националисты из «Кракена» попали в засаду Росгвардии
В Харьковской области во время засады ликвидированы шестеро боевиков из националистического батальона «Кракен», один взят в плен, сообщили в Росгвардии.
«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Росгвардейцы, используя эффект внезапности, открыли огонь и уничтожили шестерых боевиков, один из членов диверсионной группы взят в плен.
Документы, осмотр места боестолкновения и средства сотовой связи указывают на то, что группа принадлежит к националистическому батальону «Кракен». Это же подтвердил и военнопленный.
Ранее военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 450 украинских националистов
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За минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», – сообщает военное ведомство своем Telegram-канале.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. «В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой народной республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Таким образом, за минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили более 450 украинских националистов.
В Минобороны сообщили также, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой народной республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской народной республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области», – отметили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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Зеленский отказался экспортировать украинское зерно через Белоруссию
Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию и оказывать помощь «дружественным» соседям, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно – прим. ВЗГЛЯД). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на «РБК Украина».
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс.
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Порошенко заметили на улицах Лондона
Бывший президент Украины Петр Порошенко был замечен на прогулке по улицам Лондона.
На кадрах видно, как Порошенко неторопливо прогуливается по улицам британской столицы в компании молодой девушки, передает «Рен-ТВ».
Напомним, в конце мая экс-президент Украины Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме.
Кроме того, Порошенко попросил украинского главу государства Владимира Зеленского дать ему выехать с Украины в Нидерланды, где он собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.
Ранее сообщалось, что Порошенко дважды пытался выехать с Украины в Польшу.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива посоветовал Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища.
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Небензя: Обвинение военных РФ в сексуальных преступлениях стало излюбленным приемом Киева
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Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации пояснил, что за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы, передает ТАСС.
«Лучше других это на днях доказала не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова. Она, что называется, перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей», – подчеркнул он.
По его словам, участники заседания Совета Безопасности ООН по Украине не смогли привести никаких доказательств выдвигаемых ими обвинений о причастности российских военнослужащих к сексуальному насилию. «Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала специальной военной операции на Украине стало излюбленным приемом киевского режима и наших западных коллег. Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале наших солдат неоднократно обвиняли в секс-насилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные», – добавил Небензя.
В начале апреля российское издание-иноагент «Холод» опубликовало заявление Денисовой о том, что военные якобы «насиловали детей» в Буче и Ирпене Киевской области, когда ВС России контролировали этот поселок. В майском интервью швейцарской газете Blick Денисова обвинила российских военных в массовом и систематическом изнасиловании украинок.
Позже украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.
В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили главную украинскую правозащитницу Людмилу Денисову.
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Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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«Никаких контрнаступлений ВСУ в районе Северодонецка мы не видим. Основная проблема – обстрелы со стороны Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Но скоро наши войска будут там», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о контратаках украинских военных в Северодонецке.
«В Северодонецке вся городская часть находится под нашим полным контролем. Небольшое сопротивление есть только на территории промзоны завода «Азот», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
При этом, по словам дипломата, пока есть проблема с обстрелами территории ЛНР украинской артиллерией. «Главная сложность – доминирующая высота, на которой находятся Лисичанск и Привольнянский плацдарм. Там расположены артиллерийские батареи Украины. И они ведут непрерывный огонь в сторону уже освобожденных Кременной и Рубежного, а также по Северодонецку», – пояснил собеседник.
Несмотря на это, «никаких контрнаступлений и действий, которые могли бы привести к изменению ситуации, со стороны ВСУ нет». «Когда мы возьмем Лисичанск – вопрос времени. Сейчас там с двух сторон идут активные бои. Только за минувшие сутки были нанесены шесть ударов по скоплениям техники противника. К сожалению, с нашей стороны есть потери, но и есть ликвидированные боевики», – рассказал посол.
«Днем ранее на Привольнянском плацдарме также удалось уничтожить скопление техники врага. Сейчас мы поэтапно разбираем ту группировку, которая сконцентрирована вокруг Лисичанска. Наша задача – сделать это поэтапно и с наименьшими потерями», – заключил Мирошник.
Накануне Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».
Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».
Как отмечает Deutsche Welle (признан в России иноагентом), «Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины; «снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области».
При этом по данным на утро понедельника, артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск.
Напомним, Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска.
Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.
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Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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