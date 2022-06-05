Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских БПЛА

Российские ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь» в высшей степени эффективно работают против украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.

«Беспилотные летательные аппараты – их, как известно, несколько типов. Первый - это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. «Буки», «Торы», «Панцири» – работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что существуют и другие типы – разведывательные на поле боя. «Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются – они все иностранного производства», – добавил Путин.

Также президент добавил, что есть и третий тип – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8, 11, 10 километров.

«Они использовались всегда, до начала операции – над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу», – сказал Путин.

Ранее сработала российская ЗРК С-300, которая сбила беспилотник «Байрактар» в Николаевской области.

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