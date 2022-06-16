СМИ: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины

Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Байден считал, что министры зашли слишком далеко... В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин (шеф Пентагона) летал в Германию, а Блинкен (госсекретарь США) – в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон», – говорится в сообщении на сайте телеканала, передает РИА «Новости».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не смогла предпринимать такие действия, как на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления. Байдену эта риторика не понравилась.

По словам Байдена, конфликт в итоге пойдет в том, направлении, в котором он сейчас, два месяца спустя – станет затяжным, а Россия в нем продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов".