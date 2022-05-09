Байден на год продлил режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден еще на один год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии, следует из уведомления, опубликованного Белым домом в сборнике официальных документов американского правительства – так называемом федеральном реестре.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию, сообщает ТАСС.

«Действия сирийского режима ... представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года, и [принятые в связи с этим] меры... должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому... я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», – говорится в документе.

Также в тексе предполагается, что руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека».

«США призывают режим [президента Сирии Башара] Асада и его сторонников остановить свою жестокую войну против собственного народа, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политическое урегулирование в Сирии», – говорится в уведомлении.

В нем также отмечается, что «США будут принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять» в дальнейшем нынешний режим односторонних санкций.