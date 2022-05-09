В Волновахе зажгли Вечный огонь

В городе Волновахе в Донецкой народной республике зажгли Вечный огонь. И. о. главы администрации города Константин Зинченко заявил, что город будет восстановлен.

Он отметил: «Семьдесят семь лет назад весь советский народ ликовал и праздновал этот великий праздник – День Победы». «Прошли годы, но людская река не иссякает в этот день к памятникам, возведенным в честь погибших граждан и военнослужащих, отдавших жизнь за мир и свободу», передает его слова РИА «Новости».

Зинченко отметил, что «более 27 миллионов советских граждан стали жертвами той кровавой бойни».

«И сегодня мы вместе с вами здесь чтим память погибших. Зажжение Вечного огня – это символ нашего отношения к исторической правде. Это доказательство того, что мы – дети, внуки, правнуки наших дедов – не забываем и помним их исторический подвиг, который спас человечество от фашизма и подарил нам жизнь», – сказал и. о. главы администрации.

Он также отметил, что Волноваха, сильно разрушенная украинскими войсками, будет восстановлена «вместе с нашими российскими друзьями», «я в это твердо верю».

Ранее представители Общероссийского народного фронта доставили в ДНР частицу пламени Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. От нее был зажжен Вечный огонь на легендарном кургане Саур-Могила на востоке республики.