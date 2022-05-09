Вечный огонь на Саур-Могиле в ДНР зажжен от пламени с Могилы Неизвестного солдата в Москве

Представители Общероссийского народного фронта доставили в ДНР частицу пламени с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. От нее был зажжен Вечный огонь на легендарном кургане Саур-Могила на востоке Республики.

Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отмечают организаторы патриотической акции «Огонь памяти», она призвана донести частицу Вечного огня из самого центра Москвы до всех отдаленных уголков России и других стран, где этот огонь является символом памяти о подвигах участников ВОВ, передает Донецкое агентство новостей.

Ожидается, что позднее сегодня в честь Дня Великой Победы огонь из российской столицы будет также зажжен на освобожденной от украинских оккупантов территории Донбасса: в Мариуполе, Волновахе, Мангуше и Урзуфе.

Саур-Могила – главный символ военной истории Донбасса. В 1943 году, во время освобождения Донбасса от немецких оккупантов, здесь шли ожесточенные бои: это была одна из ключевых стратегических точек линии укреплений вермахта. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь в память о воинах, погибших при штурме высоты в годы ВОВ. В результате боевых действий в августе 2014-го мемориал получил сильные повреждения.