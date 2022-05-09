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Вечный огонь на Саур-Могиле в ДНР зажжен от пламени с Могилы Неизвестного солдата в Москве
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Представители Общероссийского народного фронта доставили в ДНР частицу пламени с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. От нее был зажжен Вечный огонь на легендарном кургане Саур-Могила на востоке Республики.
Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как отмечают организаторы патриотической акции «Огонь памяти», она призвана донести частицу Вечного огня из самого центра Москвы до всех отдаленных уголков России и других стран, где этот огонь является символом памяти о подвигах участников ВОВ, передает Донецкое агентство новостей.
Ожидается, что позднее сегодня в честь Дня Великой Победы огонь из российской столицы будет также зажжен на освобожденной от украинских оккупантов территории Донбасса: в Мариуполе, Волновахе, Мангуше и Урзуфе.
Саур-Могила – главный символ военной истории Донбасса. В 1943 году, во время освобождения Донбасса от немецких оккупантов, здесь шли ожесточенные бои: это была одна из ключевых стратегических точек линии укреплений вермахта. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс. Он включал обелиск высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь в память о воинах, погибших при штурме высоты в годы ВОВ. В результате боевых действий в августе 2014-го мемориал получил сильные повреждения.
Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.
«Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.
Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».
«Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.
Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.
До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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На освобожденных территориях ДНР начало работу первое промышленное предприятие
На освобожденных территориях в Донецкой народной республике возобновило работу первое промышленное предприятие, сообщили в министерстве промышленности и торговли ДНР.
«Первое промышленное градообразующее предприятия на освобожденной территории ДНР – «Донецкий химико-металлургический завод», расположенное в поселке Донское Тельмановского района, возобновило свою деятельность», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Накануне запуска завод посетили глава ДНР Денис Пушилин, первый зампред Совфеда России, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.
Завод специализируется на производстве порошковой проволоки для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки широкой номенклатуры, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.
Для сохранения целостного имущественного комплекса и обеспечения функционирования предприятия, восстановления и запуска производственных мощностей, восстановления энергоснабжения, обеспечения занятости трудового коллектива, создания новых рабочих мест правительство ДНР распорядилось назначить временного администратора по управлению имущества «Донецкая промышленная компания» (ГУП ДНР «ДПК»). Им стал филиал ГУ «НИОХИМ» Химико-металлургический завод».
Министерством промышленности и торговли ДНР совместно с ГУП ДНР «ДПК» проведены мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода, обеспечению возобновления производственной деятельности завода, запуска производственных цехов, обеспечению круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК «Энергия Донбасса».
Также выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.
В настоящий момент предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины.
«Предприятие не прекращало свою деятельность до последнего дня перед началом спецоперации. На сегодняшний день принято на работу 160 человек, из них 125 бывших работников завода, которые уже получают заработную плату. Кроме того, ко Дню Победы и Дню Республики все сотрудники предприятия будут дополнительно обеспечены продуктовыми наборами», – сказал исполняющий обязанности замминистра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.
Ильин отметил, что продукция предприятия востребована на рынке Республики и Российской Федерации, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек, нарастить объемы производства до 1,2 тыс. тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов, 600 м куб. железобетонных изделий и порядка 2000 тонн минерального порошка.
В Херсонской области исключили любые переговоры с Киевом
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Какие-либо переговоры с нынешней украинской властью исключены, так как они олицетворяют собой настоящую террористическую организацию, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения. Поэтому с этими властями говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Стремоусов объявил, что освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
До этого Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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С «Азовстали» эвакуировали 50 человек
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С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Сегодня, 7 мая, с территории «Азовстали» эвакуированы 50 человек», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Авиация ВКС России поразила 18 военных объектов Украины
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Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)», говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», – указывается в сообщении.
Также ракетными войсками и артиллерией «поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ».
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за ночь сбиты «13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области, также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 716 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27.
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Принято решение о восстановлении мемориала «Саур-Могила»
При восстановлении мемориала «Саур-Могила» в Донецке реконструируют из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовят три новых, посвященные событиям 2014–2022 годов.
Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой народной республики «Саур-Могила» займется Российское военно-историческое общество. Скульпторы и архитекторы рассмотрели разработанную ДНР проектно-сметную документацию, а также провели визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между защитниками ДНР и украинскими националистами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014–2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.
Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»
Летом 2014 года бои за курган велись между ополченцами ДНР и украинскими силовиками, там появились свежие могилы и символичный колокол. В ходе боев мемориальный комплекс был практически разрушен.
Украинские силовики в попытках выбить обороняющихся с господствующей высоты применили все доступные им средства: в ход шли БМП, танки, артиллерия. Спустя почти месяц, 10 августа, рухнул монумент – многометровая статуя советского война. Бои продолжались более двух месяцев и закончились поражением силовиков.
Турчак: Статус Херсонской области определят ее жители
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заявив, что это будут определять жители региона.
По словам Турчака, сейчас самое главное решить вопрос с гуманитарной помощью и нормальной подготовкой к зиме, чтобы все коммунальные системы, вся городская инфраструктура работала, как единый механизм.
«Давайте забегать вперед не будем. В любом случае, статус определят жители», – передает РИА «Новости» его слова.
Он также отметил, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая.
«Мы реализуем наш большой проект «Подарок ветеранам» – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации», – сказал он.
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. После того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты «Точка-У», местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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В Волновахе восстановили разрушенный после боевых действий хлебозавод
На Волновахском хлебозаводе в ДНР запустили линию по производству формового хлеба, предприятие работает на генераторе и выпускает до 5 тыс. буханок в сутки.
По словам руководителя Минагропрома ДНР Артема Крамаренко, коллектив хлебозавода сам выходил на расчистку, разборку, на устранение пробоин, очистку, подготовку и настройку оборудования.
«Огромный вклад внесло МЧС ДНР, спасибо надо сказать газовикам Республики, которые быстро восстановили газоснабжение. Теперь слово за энергетиками, чтобы работа была полноценной. В текущем режиме на генераторе, предоставленном МЧС ДНР, завод может производить до пяти тысяч буханок в сутки. На первом этапе этого достаточно, чтобы покрыть потребности Волновахи. В дальнейшем при подаче электроэнергии можно будет говорить об увеличении объемов производства и расширении ассортимента», – отметил Крамаренко.
При содействии МЧС ДНР и предоставленной ими техники сотрудниками предприятия разобрали завалы и убрали мусор на территории офисного здания хлебозавода и цеха по производству мелкоштучных изделий. При помощи предоставленной от МЧС автовышки отремонтировали бункеры хранения муки (силосов) и кровлю хозспособом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Газовики оперативно отремонтировали и опрессовали поврежденный подводящий участок газопровода, а в конце апреля на предприятие подали газ.
Напомним, что в ходе боевых действий предприятие получило значительные повреждения и разрушения. Сгорели производственная лаборатория хлебозавода, цех по производству мелкоштучных изделий, участок порезки и упаковки продукции, склад хранения и упаковки, сгорел участок производства лаваша, выгорела экспедиция и твердотопливная котельная, отапливающая имущественный комплекс. Сгорели товарно-материальные ценности и мелкоштучное оборудование. От пожара также пострадала газовая котельная. В результате обстрелов полностью сгорело отдельно стоящее административное здание предприятия. Повреждена кровля, нарушился тепловой контур.
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В ДНР из Мариуполя вывезли 152 человека
Из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой народной республике в субботу эвакуированы свыше 150 человек, включая детей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В течение дня 7 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 152 человека, среди них 32 ребенка», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Сейчас все эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.
В пятницу из Мариуполя эвакуировали 12 человек, через некоторое время город также покинули 13 мирных граждан. Позже с территории завода «Азовсталь» эвакуировали еще одну группу.
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Ольгу Макееву назначили послом ДНР в России
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного Совета республики Ольгу Макееву послом в России.
Отмечается, что назначение вступает в силу 6 мая. «Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», – передает РИА «Новости» указ Пушилина.
Тем временем глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника, который ранее занимал должность советника главы ЛНР, полномочным послом ЛНР в России.
«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», – отмечается в указе. на сайте главы ЛНР.
Ранее глава ДНР заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Напомним, президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
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МГЕР открыла представительство в ДНР
«Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой народной республике, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
«В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР – «Молодая Республика». Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России, и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике», – отмечены на сайте МГЕР слова Демидова.
Уточняется, что руководителем МГЕР в ДНР стал депутат Народного совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.
«Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в Республике, реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения. Донбасс уверенно движется в Россию! «Нравится, не нравится...». Но я вам так скажу: нашу молодежь ни перед чем не остановишь! Непредсказуемый Год молодежи нам готовит еще много всего интересного. Будем работать воедино и на фронте, и на освобожденных территориях!» – заявил он.
Напомним, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР – «Молодая Гвардия».
5 мая «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в ЛНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса.
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ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве заявили, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 – Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».
Кроме того, зафиксирован обстрел «по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Всего ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель.
За 80 дней эскалации в ДНР погибли 105 человек, среди которых трое детей, 464, в том числе 39 детей, пострадали.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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