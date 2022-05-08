В Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины

Эксперт рассказал о знаковом успехе российских войск в Донбассе

Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. О взятии Попасной, бои за которую велись с марта, стало известно в субботу.

«Попасная – стержневой город на так называемой Павлодарской дуге, где смыкаются все коммуникации, подвозы боеприпасов и ГСМ украинской группировке. Неслучайно за Попасную неделями велись жесточайшие бои, брали дом за домом, освобождали каждый этаж. Это знаковая победа. Это главный шаг к тому, что будет сформирован большой котел и самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ – львовская 24 отдельная механизированная бригада – окажется в состоянии, когда будет вынуждена капитулировать или будет уничтожена», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, взятие Попасной – это совместное достижение союзных войск – России и Луганской народной республики (ЛНР). Город находится на возвышенности, что позволит простреливать и просматривать обширную площадь в любых направлениях. Задачу по освобождению города осложняла глубоко эшелонированная оборона противника, опорные пункты взводов и рот, блиндажи, многочисленные инженерные заграждения и минные поля. «После взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, теперь российские и луганские подразделения смогут выйти на крупный транспортный узел в городе Бахмут, обеспечивающий сообщение со Славянском и Краматорском. «Наши силы продвигаются к Славянску. Очевидно, что те массированные удары, которые в последние несколько недель наносились авиацией, артиллерией – это все привело к тому, что были снижены потоки помощи для пополнения ресурсов ВСУ. Я считаю, что те, кто освобождал Попасную, проявили героизм. Это понимает и украинская сторона, которая неслучайно держалась на смерть за этот город. Для ВСУ это очень большой удар, а для России – шаг к победе и освобождению всего Донбасса», – отметил Дандыкин.

Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что Попасная – очень важный объект и теперь можно будет говорить об окружении и ликвидации группировки ВСУ на востоке Украины. «Эта наиболее мощная группировка ВСУ, она находится в укрепрайонах. Взятие Попасной – это один из элементов уничтожения этой группировки», – подчеркнул Сивков.

Город Попасная, добавил он, был ключевым пунктом системы обороны группировки ВСУ, и «сейчас вся система этой обороны может быстро рухнуть, произойдет ее прорыв».

Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.

Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.

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