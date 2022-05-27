Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками»

Американская и европейская валюты для России стали токсичными, заявил министр финансов страны Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве.

«Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать?» – цитирует Силуанова РИА «Новости».

«Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние – газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» – заявил он.

Также в пятницу он заявил, что запрет на вывоз капитала из России для инвесторов недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки российских резервов на Западе.

Напомним, 25 марта Россия в ответ на заморозку части своих резервов применила зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны. «В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», – говорится в материалах регулятора», – сообщал Центробанк.

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