Новый президент Южной Кореи призвал КНДР к полному ядерному разоружению

В своей инаугурационной речи новый южнокорейский лидер Юн Сок Ель призвал КНДР начать процесс полного ядерного разоружения и пообещал в таком случае предложить «амбициозный план» экономической помощи соседней стране.

Во время инаугурационной речи он также подчеркнул, что ядерный арсенал соседней страны представляет собой угрозу мировой безопасности, сообщает RT со ссылкой на France info.

«Тем не менее дверь для дипломатии останется открытой, чтобы мы могли решить проблему мирно», – отметил он.

«Если Северная Корея остановит ядерную программу, действительно начнет денуклеаризацию, мы будем сотрудничать с международным сообществом и разработаем масштабные планы, которые могут улучшить их экономическую ситуацию и качество жизни населения», – отметил южнокорейский лидер. По мнению Юн Сок Еля, отказ КНДР от ядерного оружия поспособствует укреплению мира и процветанию на Корейском полуострове и за его пределами.

В свою очередь кандидат на пост министра объединения Южной Кореи Квон Ен Се в письменном докладе комитету парламента по международным делам заявил, что администрация президента Юн Сок Еля намерена проводить гибкую политику по отношению к Пхеньяну.

«Мы будем действовать скорее в рамках гибкой гармонии принципов и прагматизма, а не следовать жесткому курсу. Мы построим межкорейские отношения на [определенных] принципах, нормализовав нынешнюю ситуацию, при которой продолжаются провокации Севера и прерван межкорейский диалог», – приводит слова Квон Ен Се ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Он также допустил возможность проведения межкорейского саммита, повторив ранее озвученную позицию Юн Сок Еля. «Перед этим необходимо провести достаточно консультаций, укрепить взаимное доверие. Саммит должен пройти так, чтобы он способствовал миру на полуострове и практическому прогрессу в денуклеаризации и межкорейских отношениях», – заявил Квон Ен Се. По его словам, время, когда нужно будет разработать конкретные планы, придет с исчезновением «атмосферы неопределенности и грубых провокаций».

«Мы будем стремиться к оказанию гуманитарной помощи жителям Северной Кореи в таких сферах, как здравоохранение и борьба с коронавирусом, вне зависимости от политической ситуации», – указал кандидат на пост министра, ответственного за отношения с КНДР.