Саакашвили решили перевести из тюрьмы в частную клинику для обследования

Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном

США могут оказаться вынуждены добиваться смены режимов в агрессивных авторитарных странах, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.

Киссинджер заявил, что есть «различия в идеологии и интерпретации» фактов между авторитарными режимами и демократиями. По его словам, «понимание» этого следует «использовать, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации». «Если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По мнению Киссинджера, из-за «развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия» стремление к смене режима «может быть навязано» Вашингтону «враждебностью других» государств. При этом он призвал «избегать ситуаций», когда США сами провоцируют такое положение вещей.

Киссинджер обеспокоен тем, что и авторитарные, и демократические страны развивают вооружения, которые «могут привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба». Он посетовал на то, что страны избегают обсуждения действий в случае использования такого оружия. По его словам, «в совершенно новой эре» эта тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, «и это будет вызовом». Сам Киссинджер считает, что Запад «не может просто принять» применение ядерного оружия, если это произойдет.

Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения по поводу того, что подобное партнерство может быть постоянным. Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение. Он не считает, что США «смогут создать потенциальные разногласия», но полагает, что «это сделают обстоятельства».

Когда ситуация на Украине будет урегулирована, «России придется как минимум переоценить свои отношения с Европой и общий подход к НАТО», сказал он. «Я считаю неразумным занимать враждебную позицию по отношению к обоим противникам, способствуя их сближению, и когда мы возьмем на вооружение этот принцип в наших отношения с Европой и собственных внутренних дискуссиях, то история, думаю, предоставит нам возможности применять дифференцированный подход», – заявил он.

По его мнению, Китай сейчас думает, как избежать ситуации, в которой оказалась Россия, подвергающаяся мощному санкционному давлению, и избежать слаженного ответа «значительной части мира» в случае полномасштабного кризиса в отношениях между Пекином и Западом.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он. Говоря о Путине, президент США также выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». При этом Байден заявлял, что якобы не призывал к смене власти в России. В Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».