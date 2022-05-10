ФРС США назвала самые серьезные угрозы мировой финансовой системе

Главными угрозами мировой финансовой системе на сегодняшний день являются украинский кризис и растущая инфляция, сообщает ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

«ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция», – цитирует сообщение РИА «Новости».

По данным американского регулятора, именно события на Украине в значительной мере поспособствовали росту экономической неопределенности.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», – сказано в статье.

Ранее сообщалось, что миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс ожидает замедления мировой экономики из-за событий на Украине.

В последние месяцы в США наблюдается рекордная инфляция, причем рост начался еще до начала российской спецоперации на Украине. Так, в феврале годовой показатель достиг 7,9% – максимума за сорок лет, а в марте вырос еще больше – до 8,5%.