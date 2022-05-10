Тысячи свечей памяти зажгли в Донецке и Мариуполе в День Победы

Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше

В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.

«Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.

«Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.

«Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».

Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».

«Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.

«За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.

Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.

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