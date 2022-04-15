Особый противопожарный режим ввели на юге Красноярского края

Стало известно о конфликте в Российской национальной библиотеке из-за портрета Юрия Лотмана

В Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге продолжается скандал, связанный с именами советского филолога Юрия Лотмана и американского писателя Марка Твена. Из учреждения уволилась завотделом культурных программ Ольга Кагановская, которая с коллегами разместила поздравительный плакат ко Дню работника культуры с фото Лотмана, сообщили СМИ.

Как утверждает Кагановская, руководство РНБ приняло советского ученого за писателя из «недружественной страны», лишив ее и сотрудников премии за «непонимание политической обстановки», пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, руководитель департамента безопасности РНБ Сергей Зуев принял фото Лотмана за изображение писателя Марка Твена, жившего и работавшего в США (американский писатель и советский филолог на многих фото действительно внешне очень похожи).

Зуев указал руководству учреждения, что в здании размещен портрет писателя из недружественной страны, после чего советник гендиректора библиотеки по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова высказала претензии сотрудникам отдела культурных программ.

Давыдовой пояснили, что на портрете изображен Юрий Лотман, а не Марк Твен. Однако советник гендиректора настаивала на недопустимости и такого поворота, поскольку изображение с ней не согласовали.

Позже, рассказала Кагановская, Давыдова конкретизировала претензии. Она указала, что сын Юрия Лотмана живет в Эстонии и не симпатизирует политике руководства России. Приведя ряд высказываний Михаила Лотмана, советник гендиректора заметила, что они являются «предметом информационной борьбы».

Давыдова уточнила, что не дает оценку высказываниям, но задается вопросом, «почему из всей русской культуры выбран именно этот персонаж». Зуев в ходе беседы с сотрудниками отдела признался, по словам Кагановской, что не слышал прежде о Юрии Лотмане и перепутал его с Марком Твеном. На вопрос Кагановской, в чем проблема с Марком Твеном, Зуев ответил, что он американец, в нынешней политической обстановке этого достаточно.

Кагановской и заведующему выставочным сектором ее отдела Александру Гозу объявили, что они лишены квартальной премии. Заведующая отделом, проработавшая в РНБ более 23 лет, приняла решение об уходе.