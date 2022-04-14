В Ульяновской области заявили о готовности запустить производство гвоздей

Компания-производитель саморезов Prof-met из города Димитровграда Ульяновской области готова начать выпуск гвоздей при финансовой поддержке со стороны государства, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Миридонов.

«Если будет финансовая поддержка со стороны государства и если это будет выгодно, то мы без проблем запустим такое производство», – передает его слова РИА «Новости».

По слова Миридонова, гвозди делать гораздо проще, чем саморезы. «Но ценник на проволоку, из которой делают гвозди, такой, что себестоимость гвоздей получается выше их конечной стоимости. Поэтому финансовой целесообразности делать гвозди в России нет», – объяснил глава производства.

Накануне о том, что в России не производятся гвозди, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Для меня для меня было неким открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», – сказала она.

Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

«Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед», – заявила спикер СФ.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Москва сумела приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарным группам вышла практически на самообеспечение.