Стало известно об увольнении Константина Райкина из Театральной школы

Ректор Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы, сообщил журнал «Театр».

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», – цитирует «Театр» заявление студсовета, передает РИА «Новости».

В письме также опубликован комментарий Ани Чиповской, выпускницы мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ.

«Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», – написала актриса.

Ранее 24 марта ректор ВШСИ Анатолий Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года. 1 апреля студентов и педагогов Высшей школы сценических искусств не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

Позже сам Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Театральной школы.

«Это правда», – заявил Константин Райкин «Звезде».

Причины ухода режиссер назвать отказался, сославшись на занятость.

Константин Райкин – советский и российский актер театра и кино, театральный педагог и режиссер. Он народный артист России, лауреат двух Государственных премий.