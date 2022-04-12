Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Туристический кешбэк на Дальний Восток нужно увеличить в два раза, заявил президент Владимир Путин.

«Туризм будем развивать. В том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать», – сказал он в ходе общения с работниками космодрома «Восточный», передает РИА «Новости».

Также он добавил, что для комфортной поездки на Дальний Восток будут созданы все условия. Новый этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера поддержки в ночь на 15 марта. Окно продаж должно было составлять с 15 марта до 1 мая.

Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все российские регионы и поездки от двух ночей. Оплачивать поездку необходимо картой «Мир» – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тыс. рублей.

Напомним, что окно сначала закрыли досрочно, а потом продлили до 15 апреля.