В Южной Осетии объявлен второй тур выборов президента

Выборы президента Южной Осетии пройдут в два тура, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

«Исходя из данных 95% обработанных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Республики Южная Осетия ни один из кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании и ни один из них не был избран», – приводит ее слова ТАСС.

«ЦИК Республики Южная Осетия в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Республики Южная Осетия «О выборах президента Республики Южная Осетия» назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей», – сказала председатель Центризбиркома.

Гагиева уточнила, что второй тур состоится не позднее чем через 15 дней со дня оглашения итогов голосования. В нем примут участие Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.

В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента, они признаны состоявшимися. Явка составила 82,07%. На высший государственный пост республики претендовали нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Победитель второго тура президентских выборов определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

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