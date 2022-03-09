Умеренного в отношении России кандидата в президенты Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Кандидата в президенты Франции правого движения «Реконкиста» Эрика Земмура обвинили в сексуальных домогательствах сразу восемь женщин.

В видео, размещенном на французском новостном сайте Mediapart, сразу восемь женщин заявили, что Земмур якобы использовал свое положение известного журналиста во Франции для сексуальных домогательств в период с 1999 по 2019 год, передает The Wall Street Journal.

Между тем по данным опроса, проведенного социологической службой Elabe, рейтинг действующего президента Франции Эмманюэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Ближайшим конкурентом Макрона в первом туре и кандидатом на выход во второй является кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – за нее готовы проголосовать 15% участников опроса. Однако если Ле Пен за неделю потеряла 2 п. п. рейтинга, то представитель левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 0,5 п. п. и с 13% занял третье место.

Земмур был на четвертом месте с 11% – это сразу на три п. п. меньше, чем в опросе Elabe недельной давности.

Таким образом, на фоне украинской повестки, которая практически затмила остальные темы на телевидении и в крупнейших печатных изданиях, шансы Макрона на переизбрание заметно выросли.

Опрос проводился с 7 по 8 марта по Сети, сразу после оглашения Конституционным советом окончательного списка из 12 кандидатов, которые примут участие в первом туре. В опросе приняли участие 1580 жителей европейской части Франции старше 18 лет. Выборы президента Франции пройдут в два тура – 10 и 24 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции.

Так, нынешние власти в лице Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС России на Украине, однако Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО: «Франция должна инициировать срочные переговоры с западными партнерами и Россией для заключения соглашения, которое положило бы конец расширению НАТО на восток».