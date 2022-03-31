Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре

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31 марта, четверг | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером»
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Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги.
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Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи.
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Мы привыкли к тому, что страх – это какое-то негативное чувство. К тому, что он «убивает разум». Но в международных отношениях все совсем по-другому. Десятилетиями страх помогал миру выжить – и помогает сейчас.
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Арестович: Россия наносит ракетные удары только по военным и инфраструктуре
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Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре, а повреждение гражданских объектов – это результат работы украинский ПВО, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла тратить миллионы долларов на один залп, чтобы уничтожить депутата Рады или журналиста.
«Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить. Гражданские могут погибнуть или пострадать, если украинские ПВО собьют ракету», – заявил Арестович.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.
Российские Вооруженные силы проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях. Напомним, Министерство обороны России ранее решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе первого этапа военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. «Все эти цели были выполнены», – подчеркнул Конашенков.
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США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Зеленский обвинил послов в Марокко и Грузии в провале работы против России
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Украинским послам следует искать другую работу, если страны, в которые они направлены, не поддерживают санкции против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту». Он сообщил, что «подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко». Кроме того, «возвращен посол из Грузии». Зеленский сказал, что если «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса», то дипломаты могут «искать другую работу». Зеленский добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Однако 15 марта Украина вернула посла в Тбилиси. В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии.
В Мариуполе ликвидирован замкомандира нацбатальона «Азов» Святослав Паламар
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В ходе спецоперации на Украине ликвидировали заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», заявил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Паламар был в одном из подбитых ПВО ДНР в четверг вертолетов Ми-8, заявил Безсонов RT.
Ранее в ДНР сообщали, что направленные на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя два вертолета были уничтожены.
В Народной милиции ДНР сообщили, что один из вертолетов был сбит подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения Мариуполя, передает РИА «Новости».
На месте падения найдены тела боевиков «Азова». Двое из них выжили, с ними проводятся оперативные мероприятия.
До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом
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Военнослужащие Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там отметили, что при досмотре его места проживания обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.
«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», – заключили в Росгвардии.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что украинские силовики пытались замести следы тайной тюрьмы аэропорта Мариуполя, выкапывая захоронения погибших арестантов.
Напомним, 25 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России. У задержанного Андрея Рудася имеются гражданства Украины и Польши, по заданию СБУ он «осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками действующего киевского режима».
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Силы ДНР уничтожили два украинских вертолета под Мариуполем
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Уничтожены еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Согласно информации, силы ПВО ДНР уже уничтожили в четверг два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.
«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняются», – передает ТАСС его слова.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили укрепленные опорные пункты и огневые позиции бронетехники украинских войск.
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США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
ДНР объявила оставшихся в Мариуполе украинских силовиков преступниками
Украинские силовики, которые остаются в Мариуполе – преступники, коридор для выхода из города им не дадут, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что «им уже было сделано такое предложение, они отказались». Теперь «они, считается, уже не боевики, они являются преступниками». «Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш». Минобороны России сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.
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Российские войска закрепились на выгодном рубеже западнее Угледара
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Подразделения ВС России в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива и закрепились на выгодном рубеже, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что подразделения ВС, «продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже, продвижение за сутки составило шесть километров», передает ТАСС.
Поселок Золотая Нива находится на западе территории ДНР, в около 20 км от границы с Запорожской областью Украины. С позиций в Золотой Ниве открывается оперативный простор для наступления на север в сторону Курахово.
Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской народной республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой на окраине населенного пункта Кременная.
Ранее сообщалось, что топливные базы в четырех городах Украины были уничтожены крылатыми ракетами. Также в Минобороны раскрыли цели первого этапа спецоперации на Украине.
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Тбилиси прокомментировал решение Зеленского уволить посла Украины в Грузии
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна «сделала все на международных платформах в плане поддержки партнеров» по событиям на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы действуем полностью в соответствии с финансовыми санкциями (против России), которые вводит международное сообщество», – отметил также глава грузинской дипломатии, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского уволить послов в Грузии и Марокко за то, что эти страны якобы не заняли более отчетливую позицию в поддержку Киева.
Министр напомнил также, что нацбанк Грузии «ясно заявил, что Грузия действует в соответствии со своими обязательствами и международными стандартами».
Со своей стороны, депутат от правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани сказал, что президент Украины выдвинул претензии к своему послу, однако «это в целом укладывается в канву» последних шагов Киева по отношению к Тбилиси.
Депутат сказал, что воздержится от критики решений президента Украины Владимира Зеленского, пока там продолжаются боевые действия.
При этом парламентарий отметил, что «Грузия делает для поддержки Украины все, что в ее силах».
Поэтому по его словам, упреки со стороны Киева в адрес Тбилиси «несправедливы».
«Придет время, и тогда поговорим об этих разногласиях и о несправедливости», – сказал Бека Давитулиани.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических площадках, но не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Напомним, 15 марта посол Украины Игорь Долгов, отозванный Киевом 1 марта после отказа Тбилиси присоединиться к экономическим санкциям против Москвы, вернулся в Грузию.
США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
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Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг, пишут СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщает, что Совет нацбезопасности Белого дома велел подготовить санкции, но ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий, передает РИА «Новости».
В минфине отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». Также WSJ пишет, что «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО».
Сейчас идея санкций против «Лаборатории Касперского» отложена. Белый дом рассматривает варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики», пишет издание.
Напомним, Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».
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Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
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МО: «Летучие эскадроны смерти» националистов обстреливают жилые дома в Харькове
Националисты на «бандер-мобилях» ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам в Харькове, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандер-мобили», разъезжают по улицам города [Харькова] и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам», – цитирует его ТАСС.
Он также заявил, что жители Харькова заблокированы в городе и не могут выехать по гуманитарным коридорам.
«Жители города [Харькова] заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита, выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов», – сказал Мизинцев.
Напомним, вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post.
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Кадыров: Мариуполь освобожден на 90–95%
Мариуполь уже на 90–95% освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в Telegram, что «Мариуполь уже на 90–95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов». По его словам, «на свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь». Как пояснил глава Чечни, «последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». Он заверил, что «и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими».
Напомним, Кадыров посетил Мариуполь. Он сказал, что принял решение нанести неожиданный визит в город, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.
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Квартиру Зеленского в Крыму решили национализировать
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В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил источник в правительстве региона.
Источник сообщил, что «в список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», передает РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. До этого, еще в декабре, он пригрозил Зеленскому судом за долги по коммуналке.
Между тем стало известно, что ряд украинских олигархов, а также президент Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале – марте 2022 года и политические разногласия.
Отметим, что Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», не пояснив, о ком именно идет речь.
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МО: Киев оценивал «Байрактары» для применения биологического оружия над РФ
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Украинские предприятия запрашивали у производителя БПЛА «Байрактар» в Турции возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Предприятие «Мотор Сич» запрашивало у турецких производителей информацию по дооснащению беспилотных летательных аппаратов, сказал Кириллов, передает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета такого БЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», – пояснил он.
Речь идет о разработке украинскими властями технических средств доставки и применения биологического оружия, которое могло бы применяться против России, подчеркнул Кириллов.
Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти намеревались использовать беспилотники, способные нести и распылять смертельно опасные вещества.
Также Конашенков сообщал, что украинское руководство не исключало возможности использования биологического оружия в отношении жителей Донбасса и России.
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