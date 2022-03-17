Кремль спросили о планах Путина поездки в зону проведения спецоперации на Украине

В планах президента Владимира Путина нет поездки в зону проведения операции Вооруженных сил (ВС) России на Украине, а также встречи с бойцами в госпиталях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поездки не планируется», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Также, по словам представителя Кремля, «пока нет в планах» и встречи президента с бойцами в госпиталях.

«Все будет своевременно», – отметил Песков.

Песков также переадресовал в Минобороны России вопрос о подробностях контактов главы государства Владимира Путина с военными по деталям спецоперации на Украине.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней. «Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, в чем именно заключалось такое «прямое руководство». «Мы договорились, что мы по вопросам ведения военной операции не будем давать [комментариев], это прерогатива министерства обороны», – сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос о том, часто ли президент вообще напрямую контактирует с военными по вопросам проведения спецоперации, Песков снова посоветовал обратиться за разъяснениями в министерство обороны или к Кадырову. «Действительно, как и планировал, президент с Кадыровым созвонился, и они обсудили то, что хотели обсудить», – заключил пресс-секретарь.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.