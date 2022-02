В Москве заметили «ложное солнце» Обвиняемого в стрельбе на Новом Арбате задержали в Москве 3 февраля 2022, 15:24 Текст: Вера Басилая

Полицейские задержали в Москве молодого человека, который два года назад устроил стрельбу в кафе на Новом Арбате, при обыске у него дома обнаружили боеприпасы и три предмета, похожих на пистолет. «Сотрудники подразделений уголовного розыска полиции Москвы задержали обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека. По имеющейся информации, в октябре прошлого года у кафе на улице Новый Арбат в ходе выяснения отношений злоумышленник выстрелил в 24-летнего оппонента из пистолета и скрылся», – говорится в сообщении на сайте МВД России. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до десяти лет лишения свободы. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили три предмета, похожих на пистолет, а также несколько боеприпасов. Эксперты подтвердили, что один из предметов является огнестрельным оружием. Возбуждено еще одно дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Задержанного отправили под стражу. Ранее бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, а позже был задержан.

Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении 3 февраля 2022, 10:38

Фото: tokyo.mid.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения». «Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина. Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии». Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила». «Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин. Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий». «Правила и уважение важны», – добавил он. До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2» 3 февраля 2022, 09:12

Фото: Jan Woitas/DPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину. Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости». «Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P. «Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M. «Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse. «Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T. «То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R. «Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R. «Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes. Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию. Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США 2 февраля 2022, 19:54

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. «В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС. Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах». Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию. Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений 3 февраля 2022, 00:57 Текст: Антон Антонов

США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости». США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс. При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс. Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату». Глава МИД Эстонии заявила о действующем Тартуском мирном договоре 2 февраля 2022, 21:40 Текст: Кристина Цыцура

Тартуский мирный договор, который был заключен Эстонией с Советской Россией, до сих пор действует, заявила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс. Эстония в среду отметила 102-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, памятные мероприятия прошли в Тарту, Таллине и других городах республики, передает РИА «Новости». Лийметс заявила, что «за 30 лет после восстановления независимости» Эстонии удалось «заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения национальной независимости и суверенитета» страны, «как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», передает ТАСС. Как заявила Лийметс, «Тартуский мирный договор является основой» государственности Эстонии. При этом, по ее словам, «готовность другой стороны нарушить это соглашение должна была учитываться при заключении мира». Лийметс считает, что «обстановка безопасности вокруг» Эстонии «по-прежнему напряженная», а «европейская безопасность находится под угрозой», передает «Интерфакс». «Как и в случае мира с Россией 102 года назад, мы должны и сейчас защищать наши жизненные интересы перед лицом грозящих угроз, сфер влияния и ультиматумов», – сказала она, добавив, что «взгляды Эстонии на внешнюю политику и политику безопасности не изменятся». В Twitter политик напомнила слова эстонского юриста и государственного деятеля Яана Поска: «1920. Был подписан Тартуский мирный договор. Яан Поска, председатель мирной делегации, сказал: «Сегодня для Эстонии самый важный день за последние 700 лет, потому что сегодня впервые Эстония одна будет определять будущую судьбу своего народа». Напомним, договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами, отказавшись от претензий. Тартуский мир позволили определить границу, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории стали советскими. Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами 3 февраля 2022, 08:00

Фото: Max Black/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова. «Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой. По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях 2 февраля 2022, 16:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова. При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он. Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков. «По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек. Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он. По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков. Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени». В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным. Кучерена вступился за обвиняемого в превышении полномочий инспектора ДПС из Петербурга 2 февраля 2022, 16:39

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя драку в отделе полиции в Петербурге. В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. «Если говорить о девушке-оперуполномоченном, то это абсолютно неправильное поведение, не соответствующее требованиям сотрудника полиции. В данной ситуации она обязана была представиться, показать удостоверение, потому что сотрудник ДПС был в форме, и понятно, что он на службе. И этот сплошной мат со стороны девушки, толкание полицейского – это все абсолютно недопустимо, необходимо наказывать за такое поведение», – говорит Кучерена. Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Однако адвокат предлагает не торопиться с решением уволить всех участников инцидента и предлагает дождаться оценки действий каждого сотрудника. «Я знаю, что решение уже принято, но, к сожалению, это жесткая позиция Министерства внутренних дел, что за подобное поведение оставлять на службе в органах недопустимо. Но я бы для того, чтобы объективно разобраться, все равно изучил бы поступки каждого из них, чтобы у каждого было наказание именно за те действия, которые они совершили», – считает адвокат. Судя по видеозаписи инцидента, эксперт видит, что инспектор ДПС абсолютно правильно себя ведет: настойчиво требует документы у девушки, которая представляется сотрудником. При этом удостоверение она представлять отказалась, хотя не является каким-то «особо секретным сотрудником». «Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос: а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена. «Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос: а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена. Он подчеркивает, что если действия инспектора ДПС были направлены на то, чтобы остановить, «мягко говоря, хулиганские действия», то он имел полное право провести задержание девушки – остановить ее, дабы избежать негативных последствий. «Когда мы говорим о сотруднике полиции, то на него возлагается огромная ответственность, потому что ему государство вверяет достаточно широкие полномочия. И если сотрудник ведет себя неадекватно, сам нарушает закон, то это, безусловно, бросает тень на сотрудников полиции в целом. Отчасти я понимаю, что такие, мягко говоря, эксцессы, наверное, неизбежны, но главный вопрос – это ответственность руководителей территориальных органов МВД, где служат такие сотрудники полиции, за поведение своих подчиненных», – рассуждает специалист. Более того, он считает, то эта история увольнениями не закончится, будет дальнейшее разбирательство. Следственный комитет даст правовую оценку каждому из сотрудников полиции. «По линии Общественного совета при МВД РФ я уже взял эту ситуацию на контроль, мы посмотрим, как дальше будет все развиваться. Наша задача, чтобы все вопросы и процессы, которые связаны с дисциплинарными взысканиями, наказаниями, были справедливыми и честными. И обязательно должна быть неотвратимость наказания за действие и поведение конкретного сотрудника полиции», – заключил Кучерена. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД разъяснил, что в каждом отделении полиции существует индивидуальный порядок по предъявлению удостоверений. Однако в драке, по его мнению, виноваты обе стороны. Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению 3 февраля 2022, 08:22

Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями». Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий». «Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов. Запись собрала 908 отметок «нравится». В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС. Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил. В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям. В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина. В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией. Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине 2 февраля 2022, 17:11

Фото: Xander Heinl/imago-images/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник. «Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля 2022, 21:25

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации. Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин. Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации. По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства. Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили. Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику 3 февраля 2022, 12:41

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях. «Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда». Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории. «Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов. В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении. Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства. Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Акции Meta рухнули на 22% 3 февраля 2022, 05:24 Текст: Антон Антонов

После публикации финансового отчета акции компании Meta упали в цене на постторгах на 22%, свидетельствуют данные торгов. В ходе торгов среды акции выросли в цене на 1,25% (до 323 долларов). После того, как основные торги завершились, Meta опубликовала отчет. В результате стоимость акций упала на 22%, до 251,41 доллара за ценную бумагу, передает РИА «Новости». Meta сообщала, что число активных пользователей соцсети в декабре 2021 года увеличилось лишь на 4%, что ниже прогноза аналитиков. Компания связывает сложности с высокой конкуренцией и спросом на видеоплатформы, например, Reels. В 2022 году Meta ожидает рост выручки за первый квартал на 3–11%, до 27–29 млрд долларов в годовом выражении. При этом прогнозировалось, что выручка превысит 30 млрд. В четвертом квартале 2021 года Meta получила операционный убыток в 3,3 млрд долларов от подразделения Reality Labs, которое включает в себя инвестиции в развитие метавселенной. За год убыток от подразделения превысил 10 млрд долларов. Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 млрд долларов к предыдущему году, выручка – на 37%, до 117,929 млрд долларов. При этом в четвертом квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 8%. Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что пока идея реализации метавселенной звучит «неубедительно». Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний 3 февраля 2022, 01:57

Фото: Martin Juen/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер. Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС. Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее». Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года. Дроздов назвал предсказывающий весну российский аналог американского сурка 2 февраля 2022, 18:42

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Птицы – главные предвестники весны в России, с прилетом и пением которых можно говорить о приближении тепла. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-зоолог, телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, говоря о том, кто из представителей животного мира России может быть предвестником весны по аналогии с сурком из США. Ежегодно 2 февраля в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран отмечается День сурка. В этот день принято смотреть на поведение грызуна – как он выползает из своей норы. Считается, что согласно его поведению, можно судить о близости наступления климатической весны: если выходя из норки сурок увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет – теплыми. А какое животное может служить символом наступления весны в России? «Естественно, что в День сурка не все сурки вылезают. Все зависит от погоды, широты расположения жилищ сурков. На севере они вылезают позже, южнее – примерно в эти дни, но не в один день, кто-то может вылезти и раньше, кто-то позже», – говорит Дроздов. В России же предвестником наступления весны являются скорее не конкретные животные, а прилет птиц. «У нас много птиц, предвещающих весну: трясогузка, грачи одни из первых прилетают. Стрижи прилетают последними, по ним уже можно понять, что лето наступает», – рассказывает зоолог. Также весенние песни запевают синицы, правда, в среднем по календарю это происходит примерно 4 января. Пение их связано с тем, что они ощущают прибавление солнца: света становится больше, у самцов поднимается настроение, и они начинают чирикать. При этом он подчеркнул, что не считает нужным перенимать какие-либо западные праздники или создавать в России их аналоги. По его мнению, в стране и своих хороших праздников достаточно. Ранее в пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что сурки традиционно проспали свой «официальный праздник» День сурка, пояснив, что связано это с особенностями столичного климата. Для российских сурков характерна более длительная спячка.