Стало известно о реакции Путина на истории матерей военных

Матери военных: Путин дал поручения касательно каждого бойца

Президент Владимир Путин имеет полную информацию о происходящем на территории спецоперации, каждую рассказанную матерями военных историю он пропускает через себя, рассказала зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.

По ее словам, глава государства полностью владеет информацией, пропуская все через себя. Костюк добавила, что касательно каждого военного, о котором рассказывали матери, Путиным были даны конкретные поручения, передает РИА «Новости».

Помимо прочего, Костюк отметила, что матери военных часто находятся в местах боевого слаживания и «тоннами организовывают» все эти волонтерские истории, грузы доставляют повсеместно.

Зампред также рассказала, что все матери на встречу с Путиным шли со схожими эмоциями. По ее словам, перед встречей женщины не могли сдержать слез, а некоторые плакали и во время встречи и рассказов историй. Костюк добавила, что все «сегодня молят о том, чтобы другие были живы».

На прошлой неделе глава государства встречался с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.

Путин призвал оказывать максимальную поддержку для реабилитации участников спецоперации.