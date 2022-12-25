|
|
В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
Депутат Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский игорный бизнес можно было бы рассматривать как одно из направлений событийного туризма, так его «будет проще продвигать и развивать», заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.
Тарбаев на полях конференции в Сочи, организованной Ассоциацией игорных зон России и посвященной развитию казино в рамках национальной туротрасли, отметил, что если игорный бизнес будет восприниматься как направление событийного туризма, его будет проще продвигать и развивать, передает РИА «Новости».
Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории «Казино «Сочи» в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.
Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. Парламентарий добавил, что казино могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». По его словам, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления – форумы, концерты и так далее».
Ранее председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов заявил, что игорные зоны России ищут новых поставщиков оборудования для казино, на замену европейскому приходит азиатское и российское оснащение.
Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
|
|
Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали главную ложь года о России
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»
|
|
Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются самой глупой ложью этого года, которую с совершенно серьезным лицом транслировали американские СМИ, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист привел любимые примеры лжи за уходящий год и начал с самой глупой, по его мнению, «о подрыве «Северных потоков» Владимиром Путиным».
«Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Телеведущий указал, что именно эту «глупость» транслировали американские СМИ «с совершенно серьезным лицом», показав отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, обвиняют в подрывах газопроводов Москву.
«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», – заявил журналист.
-
«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация – бездушие», – отметил телеведущий, заявив, что подрывы трубопроводов, скорее всего, «проделки администрации Байдена».
До этого читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду о непричастности России к взрывам на «Северных потоках» за некую сенсацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа
Welt: Германия рискует стать зависимой от Катара из-за отказа от российского газа
|
|
Германия рискует оказаться во власти Катара из-за угроз эмирата прекратить поставки газа в связи с коррупционным скандалом в Европарламенте, сообщила немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, именно поэтому европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов, пишет Die Welt.
Как отмечает издание, после возбуждения коррупционного дела против бывшей замглавы Европарламента Евы Кайли, связываемого с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов. После чего катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с Европарламентом «дискриминацией» и предупредил о негативных последствиях в отношениях и поставках газа, передает РИА «Новости».
Между тем немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку 2 млн тонн СПГ с 2026 года, поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Катар поможет России в усмирении Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.
Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
Король Испании назвал главную причину энергокризиса в Европе
Король Испании рассказал о влиянии украинского конфликта на экономику страны
Энергетический кризис в Испании был спровоцирован конфликтом вокруг Украины, что влияет на экономику королевства, заявил испанский король Филипп VI в рождественском обращении к нации.
Король Испании отметил, что ситуация на Украине, как и последствия пандемии коронавируса, «оказывает глубокое влияние на экономику» королевства, конфликт спровоцировал энергокризис «с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта», передает ТАСС.
Также, по словам Филиппа VI, пострадала сфера безопасности Испании.
Ранее глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не зависит от поставок российского газа, поэтому стране «нечего бояться» на фоне роста энергетического кризиса во всех странах Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами
|
|
Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.
«На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.
«Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.
«Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.
«С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.
«С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.
Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.
«Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.
«Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.
«Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.
По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.
Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы решили «отобрать» свои дома у украинцев на Рождество
Daily Mail: Приютившие украинских беженцев жители Британии заявили о стрессе из-за гостей
Жители Британии, принимающие у себя беженцев с Украины, хотят «вернуть» свои дома и испытывают стресс из-за экономических трудностей, сообщает The Daily Mail.
Кейт Дэниелс из Ассоциации семейной терапии рассказала The Daily Mail, что многие из тех, кто принял в своем доме беженцев, в отчаянии от того, что произойдет на Рождество и Новый год.
«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – цитирует РИА «Новости» Дэниелс.
По словам собеседницы издания, многие принявшие у себя украинцев испытывают «вину и стыд даже за одно лишь чувство раздражения», они просто говорят беженцам: «мой дом – твой дом», после чего возникают всевозможные трудности.
Она привела пример, когда хозяйка дома спустилась на кухню и почувствовала себя чужой, потому что все разговаривали по телефонам и вели себя по-хозяйски.
«Все обеспокоены ростом стоимости жизни. Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную», – заявил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.
Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков умер в возрасте 66 лет, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
В ОСК отметили, что Бузаков всю жизнь посвятил созданию российского флота. В пятницу он присутствовал на торжественном спуске на воду новой подводной лодки «Великие Луки», говорится в сообщении на сайте корпорации.
«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны», – говорится в сообщении.
В ОСК добавили, что жизнь гендиректора оборвалась трагически и безвременно. Для Бузакова Адмиралтейские верфи всегда были главным делом жизни. Верфи за последние десять лет вышли на новый уровень, реализовав уникальные проекты как для военных целей, так и для гражданских.
Сотрудники МЧС спасли запертого в шутку в сейфе мужчину на корпоративе в Петербурге
Сотрудники одной из компаний в Санкт-Петербурге заперли в сейфе сослуживца на корпоративе и не смогли выпустить, мужчину освобождали сотрудники МЧС.
На новогодней вечеринке в Петербурге сотрудники одной из компаний заперли в сейфе ради шутки своего сослуживца, которого не смогли самостоятельно освободить. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые распилили сейф и вытащили мужчину из хранилища живым, передает 78.ru.
Ранее умирающий пациент снял новогодний «корпоратив» врачей в Лесосибирске.
В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
Генерал Яков Нагель: Израиль опасается передавать Украине «Железный купол» из-за России
|
|
Россия может перехватить и изучить самую передовую ПВО «Железный купол», заявил в статье для National Interest (NI) израильский генерал Яков Нагель.
Нагель написал, что Израиль боится, что в случае установки ПВО на Украине, Россия завладеет системой на поле боя. Поэтому, по его словам, Тель-Авив не будет передавать ПВО Киеву вслед за США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на National Interest.
Он также отметил, что Израилю тоже необходима эта система ПВО, а ее производство требует времени. Нагель отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.
Напомним, газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
Отметим, что разговоры о возможной передаче оружия происходят публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции усмотрели в действиях Зеленского предвестие мировой войны
Французский политик Филиппо назвал поездку Зеленского в США предвестником мировой войны
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его встреча с главой США Джо Байденом может предвещать третью мировую войну, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
По его словам, Зеленский в Вашингтон – это «великий альянс для третьей мировой войны», передает РИА «Новости».
Филиппо считает, что мировой конфликт нужен главамУкраины и США для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения Европы и сохранения гегемонии доллара.
Он призвал «разоблачить этот обман сумасшедших» и искать мира в свободной стране.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в Вашингтоне пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу. Между тем американские СМИ писали, что Байден и Зеленский разошлись во взглядах на будущее украинского государства.
В Днепре начали раздавать повестки на рынках
В Сети появилось видео, как украинцам раздают повестки на рынках Днепра
На Украине продолжается новая волна мобилизации, в соцсетях публикуются видео с раздачей повесток на рынках города Днепр.
По некоторым данным, численность ВСУ планируется увеличить на 10-15% к февралю 2023 года, а также закрыть текущие потери на фронте.
«Северный. Ходят вручают по рынку и возле рынка повестки», – сказал житель Днепра на видео.
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Накануне в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
14 декабря замглавы Минобороны страны Анна Маляр не исключила новую волну мобилизации на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери. По ее словам, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД