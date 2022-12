В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию Совет ЕС согласился выделить Украине 18 млрд евро кредитов Совет ЕС разрешил Евросоюзу выдать Украине 18 млрд евро кредитов 10 декабря 2022, 20:13 Текст: Вера Басилая

Совет ЕС согласовал документы, которые позволят Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 млрд евро в 2023 году. В сообщении Совета говорится, кредитная сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро с льготным периодом 10 лет, передает РИА «Новости». Напомним, исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии выдавать Украине финансовую помощь в 2023 году в объеме до 18 млрд евро в формате «ссуды на льготных условиях». Венгрия выступила против совместных льготных кредитов стран ЕС Украине. Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время» Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе 10 декабря 2022, 09:37

Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить. Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия. Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида. Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа. Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград». «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников. При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались. В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС. Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте. В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии. Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.

Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции. «Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар. «Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник. «К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он. Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог. «Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов. При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог. Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов. В теч

Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД. В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости». Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности. Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале. Новости СМИ2 В США признали, что им не выгодна победа Украины Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины 10 декабря 2022, 10:33

Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive. По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости». Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне. Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине 10 декабря 2022, 14:40

Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины. Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно. «Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику. Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета. Новости СМИ2 Все жители Одессы остались без света Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры 10 декабря 2022, 12:56

Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК. По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС. Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными. Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога. Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову 10 декабря 2022, 14:33

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии». В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам». «Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев. Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС. Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы. Новости СМИ2 Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками» 10 декабря 2022, 06:30 Текст: Антон Никитин

На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев. Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой. На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск. По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ. ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях 10 декабря 2022, 14:09

Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи. В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства. Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники. На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции. В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град». Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области. Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно 10 декабря 2022, 10:43

Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен. Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости». Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты. Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами 10 декабря 2022, 18:50

Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества. Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life. СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток». «Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news. «Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена. Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии. Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины. Новости СМИ2 Эксперт объяснил соперничество за Африку между Россией и Европой 9 декабря 2022, 23:45

«России стоит биться за позиции в Африке и за умы местных жителей, если такая борьба будет навязана Европой. Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Бабаев. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. «Сам по себе ЕС слабо представлен в Африке, там работают некоторые европейские страны, прежде всего – Франция и Великобритания, а также частично Германия. При этом, мы видим, что Франция, имеющая сильное влияние в Центральной и Западной Африке, теряет позиции и практически ушла из региона. А российские интересы там берут верх как минимум в двух странах – Мали и ЦАР», – пояснил директор Института Китая и современной Азии РАН, декан Финансового университета Кирилл Бабаев. По его словам, африканские государства предпочитают иметь дело не с ЕС, который выдвигает довольно много политических требований, а с Россией и Китаем, которые готовы инвестировать в экономику африканских государств и поддерживать их политические режимы. «Так что, я думаю, предпочтение большинства государств Африки сегодня отдается России и Китаю, нежели Европе. Может ли ЕС попытаться нарушить ситуацию? Для этого ему нужно поменять подход к африканским странам. Но на сегодняшний день у Евросоюза нет достаточно воли, чтобы это сделать», – подчеркнул собеседник. Эксперт уверен: России стоит биться за позиции в Африке и за «умы местных жителей», если такая борьба будет навязана Европой. «Сражение за Африку – одно из главных на сегодня для великих держав. Африка – это быстрорастущее население и рынки, гигантские возможности в добывающей отрасли, в логистике, в транспортной сфере. Не зря в следующем году пройдет второй саммит Россия – Африка, в ходе которого ожидается усиление российских позиций на континенте. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», передает РИА «Новости». «Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <...> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует!» – высказался Боррель. Президент РФ Владимир Путин отверг заявления главы евро-дипломатии. «Боррель – большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются», – сказал российский лидер. По его словам, если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала европейскому политику не мерить по себе людей. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.