В результате обстрела ВСУ двух районов Донецка погибли три человека Минобороны сообщило о начале боевого слаживания региональной группировки в Белоруссии Шойгу: В Белоруссии с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки 2 ноября 2022, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные с Россией мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей проводятся на территории Белоруссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии. «Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», передает ТАСС слова Шойгу. Он также уточнил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство. «Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», – сказал министр обороны России. Как заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии будут обсуждены основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил «Щит Союза – 2023». «В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2023», которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году», – передает РИА «Новости» слова Хренина. Ранее министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии заявил, что численность группировок НАТО в странах в Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза до 30 тыс. человек, не исключено, что она будет расти и дальше. Новости СМИ2

В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных 1 ноября 2022, 13:39

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание. По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости». Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр. По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других. При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО. В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу. Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации. Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей». Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны. Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу: Мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц 1 ноября 2022, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

Призванные по частичной мобилизации на службу граждане начнут получать денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», – приводятся слова министра в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что Генштаб 29 октября дал указания о завершении призыва граждан по мобилизации. Также во вторник министр сообщил, что выявленные на начальном этапе мобилизации изъяны в работе военкоматов уже устранены. Новости СМИ2 В УК собрались прописать наказание для уклонистов от мобилизации «Известия»: В УК собрались прописать наказание за уклонение от мобилизации 1 ноября 2022, 11:01 Текст: Антон Никитин

Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, выявленных в ходе частичной мобилизации. В частности, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана, УК предусматривает только ответственность за уклонение от срочной службы, пишут СМИ. Газета «Известия» со ссылкой на два источника в Госдуме пишет, что к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Среди авторов – главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители. За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, – лишение свободы на срок до пяти лет. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев подтвердил изданию, что документ готов к внесению в парламент. Он призвал не привязывать этот законопроект к нынешней частичной мобилизации. Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года, поэтому многие законы о ней просто не работали, отметил он. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, пояснил парламентарий, отметив, что «это неправильно в принципе». «Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве», – добавил депутат. В настоящее время уголовная ответственность за отказ от участия в мобилизации в российском законодательстве отсутствует. Хотя есть наказание за уклонение от прохождения срочной военной и альтернативной гражданской службы. Штрафы и сроки по обоим преступлениям в ст. 328 ниже, чем те, которые предлагают ввести депутаты и сенаторы. Так, если человек уклоняется от военной службы, то ему грозит штраф только до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об отказе от альтернативной службы, то наказанием станет штраф до 80 тыс. рублей либо арест до шести месяцев. Ранее правоохранительным органам в России отказывали в возбуждении уголовных дел за уклонение от мобилизации. Так, в начале октября прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого такого дела в стране против 32-летнего жителя Пензы незаконным. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Он сообщил, что 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях. Прошли стендовые испытания новейшего российского двигателя для ПАК ДА 31 октября 2022, 12:55 Текст: Алексей Дегтярев

Состоялись стендовые испытания двигателя «Изделие РФ», которым планируется оснастить перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Стендовые испытания прошли уже несколько образцов двигателя, сейчас ведутся и другие испытания, они показывают, что агрегат подтверждает заложенные параметры, сказал собеседник ТАСС. «Изделие РФ» испытывали на отдельном, специальном стенде, «ОДК-Кузнецов», входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, проводит подготовку производства двигателя. О планах по производству первого агрегата «Изделие РФ» для ПАК ДА заявлял в 2020 году заместитель гендиректора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации создается по схеме «летающее крыло», в нем намерены воплотить технологии и материалы, снижающие заметность машины. Сам самолет планируется оснащать перспективными крылатыми ракетами, высокоточными бомбами, гиперзвуковым оружием и т.д. Новости СМИ2 Минобороны: Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине 31 октября 2022, 11:49

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о начале призывной кампании в России. С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации. «Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – сообщил Цимлянский в Telegram-канале Минобороны. По его словам, большинство призывников будут направлены в воинские части и учебные соединения, где в срок до пяти месяцев получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. После обучения в соответствии с полученными навыками призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами. Цимлянский отметил также, что к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования, в военкоматы завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество, несессеры для обеспечения молодого пополнения. «В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – сказал Цимлянский. Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек. Стало известно о передаче российским снайперам новой самозарядной винтовки Источник: Российские снайперы протестируют новую высокоточную винтовку натовского калибра 1 ноября 2022, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), которая будет опробована в СВО, сообщил информированный источник. По словам источника, снайперам передали на тестирование самозарядную снайперскую винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), которая будет протестирована как в реальных боевых условиях, так и на полигонах, передает РИА «Новости». Источник добавил, что после завершения испытаний будет принято решение о начале серийного производства винтовки. Предполагается, что речь может идти об установочной партии в 100 штук. Ранее гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» (экспортное наименование – Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России. Новости СМИ2 Пескова спросили об указе Путина о завершении частичной мобилизации 31 октября 2022, 14:33 Текст: Вера Басилая

Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, о дополнительных мобилизационных мероприятиях в регионах сказано в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации, заявил, что журналисты будут проинформированы дополнительно, передает РИА «Новости». Кроме того, он указал, что по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах нужно ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации: задача по призыву 300 тыс. человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется. Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана со взаимодействием с региональными властями. Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний Ростех: Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний 31 октября 2022, 12:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. По его словам, основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК «Корнет-Д1» для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами, передает РИА «Новости» Сейчас, по словам Оздоева, параллельно с завершением предварительных испытаний «уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний». Он добавил, что «Корнет-Д1», разработанный в холдинге «Высокоточные комплексы», продемонстрировал на испытаниях полное соответствие требованиям тактико-технического задания Минобороны России и высокую эффективность. Ранее Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1». Новости СМИ2 Минобороны сообщило об увеличении денежного довольствия военнослужащих Шойгу: Денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября повышено на 4% 1 ноября 2022, 14:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала российских Вооруженных сил с 1 октября повышены на 4%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. «С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%», – передает ТАСС слова Шойгу. По его словам, «показатель заключенных государственных контрактов на сегодня составляет 98%». «Работа по контрактации завершается до 1 декабря», – сообщил министр обороны России. «Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации», – сказал Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов Министерства обороны в 2022 году. Он отметил, что сбалансированный текущий бюджет Минобороны позволяет решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами. Шойгу отметил, что «обеспечено финансирование специальной военной операции (СВО), выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик». Министр сказал, что во время совещания во вторник предстоит обсудить, «на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами». Ранее во вторник Шойгу сообщил, что из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий. Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля за обеспечением армии Премьер-министр Мишустин призвал жестко контролировать обеспечение потребностей армии 31 октября 2022, 16:44 Текст: Вера Басилая

Необходимо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании профильного Координационного совета. Мишустин указал, что необходимо настроить обратную связь производителей и потребителей, чтобы усовершенствовать производство необходимых нужд для армии. «Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Убежден, что параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля», – цитирует ТАСС Мишустина. Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым. Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации. Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России. Новости СМИ2 Новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок» пополнил состав ВМФ Минобороны России: Противодиверсионный катер проекта «Грачонок» пополнил состав флота 1 ноября 2022, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ), сообщили в Минобороны. По сообщению ведомства, Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта «Грачонок», который предназначен для оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника и охраны прибрежной акватории, передает РИА «Новости». В Минобороны напомнили, что в этом году это уже второй катер подобного типа, поступивший на вооружение базы. Торжественная церемония подъема военно-морского флага на катере состоялась утром в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1-го ранга Андрея Салошина, которой передал Андреевский флаг командиру катера мичману Виталию Касьянову. После подъема флага катер официально вошел в состав Военно-морского флота. Напомним, в июле приказом главнокомандующего Военно-морским флотом имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе специальной военной операции, было присвоено новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок». Шойгу объявил об устранении выявленных в работе военкоматов недостатков 1 ноября 2022, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Выявленные на начальном этапе работы военкоматов в ходе частичной мобилизации изъяны уже устранены, 300 тыс. человек призваны на военную службу, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. «В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек», – цитирует Шойгу ТАСС. Министр пояснил, что на начальном этапе мобилизации были выявлены недостатки в организации военных комиссариатов, после чего были приняты экстренные меры по улучшению их деятельности. «Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», – подчеркнул Шойгу. Он выразил благодарность Госдуме и Совету Федерации за оперативно принятые законы, повышающие социальную защищенность призванных, поскольку за ними сохранились рабочие места и оказывается поддержка их семьям. «Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», – указал глава ведомства. Также министр во вторник заявил, что из 300 тыс. призванных 87 тыс. человек уже направлены в районы боевых действий. Новости СМИ2 «Калашников» начал поставки в войска новейших беспилотников коптерного типа Президент «Калашникова» Лушников: Уже поставляем в армию коптеры 2 ноября 2022, 12:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» начал поставки в российские войска в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа, заявил глава холдинга Алан Лушников. По словам Лушникова, концерн уже поставляем в армию линейку коптероы, часть из которых производится и поставляется серийно, а другая часть находится в разработке и выйдет на серию в 2023 году. По его словам, беспилотники – важнейшее направление работы концерна. «Мы уделяем самое серьезное внимание его развитию. Подробности надо узнавать у заказчика. Был представлен прекрасный коптер ZALA 421-24, его можно было увидеть на форуме «Армия – 2022», – передает ТАСС слова Лушникова. Он рассказал также, что АО «ЦНИИточмаш» (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») работает над экипировкой «Ратник» третьего поколения. «Вы знаете, что экипировка «Ратник» – это второе поколение. Мы сейчас переходим к разработке третьего поколения. И ЦНИИточмаш – ключевой институт в этом процессе. Когда мы говорим об экипировке, там несколько систем, в том числе система поражения. Туда, конечно, входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. Подробностей я не могу сказать, но работа эта ведется», – сказал Лушников. Ранее бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА ZALA замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении. За считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее Вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля. Минобороны начало разработку комплексов тактических тренажеров Шойгу: Минобороны решает задачу по разработке комплексов тактических тренажеров 1 ноября 2022, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России решает задачу по разработке комплексов тактических тренажеров, которые позволят моделировать ситуации с учетом боевого опыта и проведения тренировок, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По словам Шойгу, решается задача по разработке комплексов тактических тренажеров, которые, будучи собраны в единую систему, позволят моделировать тактические ситуации с учетом боевого опыта и проведения комплексных тренировок, передает ТАСС. Министр добавил также, что использование тренажеров в три раза сократит расходы дорогостоящих средств огневого поражения в ходе учений и будет способствовать формированию навыков владения боевой техникой. По словам Шойгу, до 2027 года планируется создание 68 тренажерных средств, 27 из них сейчас проходят государственные испытания, по результатам которых будет организована серийная поставка образцов. Ранее в России создали стрелковый тренажер (рабочее название – «Кнут») с имитацией отдачи оружия; электронные мишени в нем созданы с учетом опыта шутеров, таких как Counter Strike, и решили оснастить VR-шлемами Российскую армию для отработки прыжков с парашютом. Новости СМИ2 В результате обстрела ВСУ двух районов Донецка погибли три человека ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, погибли три человека 2 ноября 2022, 13:03 Текст: Вера Басилая

В результате обстрелов ВСУ погибли трое жителей Петровского и Кировского районов Донецка, еще один ранен, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. В Telegram-канале штаба теробороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Также в штабе сообщили, что ВФУ обстреляли Петровский район Донецка. Ранее ВСУ обстреляли детскую больницу в городе Донецке, нанесли удар по Петровскому району города.