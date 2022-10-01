Монголия пообещала вид на жительство всем желающим россиянам

Власти Монголии приняли решение о выдаче вида на жительство всем гражданам России, которые подадут соответствующее заявление, сообщил информационный портал Central Asia Media со ссылкой на начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.

Ууганбаяр заявил, что граждане России обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации, приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что с 21 сентября границу через порт Алтанбулаг пересекли 6 тыс. 268 граждан России. По состоянию на 21-29 сентября 748 гражданам России продлили срок пребывания и визы в Монголии. Более 1 тыс. граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.

Ууганбаяр отметил, что россияне массово приезжают в Монголию. Всего за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней, указал он. Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней в обе стороны, напомнил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.

По его словам, в случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории, добавил Ууганбаяр.

«В последние годы миграция людей по всему миру увеличивается. Это связано со многими факторами, такими как политика, экономика, бедность и война», – отметил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии.

Портал Central Asia Media отмечает, что в соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан и правилами выдачи виз Монголии срок пребывания иностранного гражданина без визы может быть продлен один раз на 30 дней.

Напомним, военнообязанным россиянам оставили открытые границы. После 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в Грузию въехали более 50 тыс. россиян.

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