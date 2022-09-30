Власти Грузии сообщили о приехавших в страну 50 тыс. россиян с начала частичной мобилизации

В Грузию после 21 сентября приехало 50 тыс. россиян, большинство из которых – этнические грузины, заявили в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «комичными» заявления оппозиции о том, что Грузия «подвергается нашествию граждан России» и это приводит к «отъезду грузин».

По его словам, сейчас в Грузии находится 50 тыс. граждан России, выехавших после объявления частичной мобилизации.

«Многие из них, возможно, большинство – (этнические) грузины», – отметил он.

По данным Ираклия Кобахидзе, соответственно в Грузии находятся до 20 тыс. граждан России – русских.

«Никакой проблемы нет. Все госслужбы контролируют ситуацию, в том числе индивидуально на границе», – сказал он.

Ранее глава Северной Осетии Меняйло назвал число выехавших из России в Грузию.