Путин в беседе с финским президентом отметил упорное уклонение Киева от выполнения «Минска-2»

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили перспективы разрешения украинского кризиса, при этом российский лидер обратил внимание, что Киев продолжает упорно уклоняться от исполнения Минских соглашений («Минск-2»), сообщили в пресс-службе Кремля.

«При обсуждении перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации Минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Президент России отметил, что «Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса».

Также в пресс-службе добавили, что Путин подробно рассказал о российских подходах к гарантиям безопасности коллеге из Финляндии. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности - в контексте недавних российско-американских переговоров в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в Кремле подчеркнули, что Путин «подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации». «Была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ», – отметили в пресс-службе.

При этом канцелярия финского лидера сообщила, что президент Финляндии обсудил ситуацию вокруг Украины и в сфере европейской безопасности. «Ниинисте и Путин провели 21 января продолжительный и обстоятельный телефонный разговор. Они обсудили геополитику, в том числе безопасность Европы и ситуацию с Украиной. Ниинисте выразил серьезную озабоченность ситуацией и указал на необходимость сохранения мира в Европе», – уточнили в ведомстве.

В канцелярии добавили, что «в ходе беседы была подчеркнута потребность найти решения [существующих проблем] путем идущего [в настоящее время] диалога». Кроме того, Ниинисте заявил, что «политика безопасности Финляндии полностью суверенна».

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.