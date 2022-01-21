По делу о пощечине памятнику на Кубани арестован второй солдат

Суд заключил в СИЗО второго фигуранта уголовного дела о реабилитации нацизма, возбужденного после того, как солдат-срочник дал пощечину и ответил пинки памятнику воинам на Кубани, сообщил адвокат Юрий Татлок.

В начале января в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и далее дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами. Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. В сообщениях поясняется, что инцидент имел место на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Впоследствии видео якобы было выложено в Instagram-аккаунт одного из военнослужащих и позднее удалено, однако до этого оно же успело разойтись в мессенджерах.

«[Это] мой подзащитный, ему вменяют, что он снимал [на видео]... Арестовали 11-го, на 19 суток. Краснодарский гарнизонный военный суд будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения в конце января... Обвинение ему пока не предъявлено, он пока подозреваемый... Вину он не признает», – передает РИА «Новости» слова Татлока.

Оба фигуранта – солдаты-срочники, при этом в кадре находится выходец из Дагестана, съемку же вел подзащитный Татлока – выходец из Чечни, отметил он. Как рассказали адвокаты, они ожидают назначения следователем культурологической экспертизы, которая, кроме прочего, должна ответить на вопрос о том, участникам какой войны установлен данный памятник – и, соответственно, насколько в данном случае следует говорить о реабилитации нацизма.

Напомним, в четверг адвокат Алексей Аванесян сообщил, что взял одного из подозреваемых под защиту. Он отметил, что тот обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Дело, по его словам, расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону, солдат заключен под стражу. В пятницу стало известно, что в деле есть и второй фигурант.