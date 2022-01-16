Австрия решила ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 18 лет

Политолог: Решение ЕР отложить закон о QR-кодах созвучно желанию граждан

«Дальнейшая судьба законопроекта о QR-кодах зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о выдаче сертификатов по факту наличия антител», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Склянчук. О том, что рассмотрение законопроекта в Госдуме отложено по предложению ЕР в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Андрей Турчак и партия «Единая Россия» руководствовались, прежде всего, здравым смыслом. Сегодня последний день внесения поправок. На следующей неделе Госдуме и профильному комитету нужно было бы определяться с рассмотрением законопроекта во втором чтении. Поэтому сегодняшнее решение – это еще и показатель политического планирования, которое выстроено в «Единой России», – отметил политолог, эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. Уже на следующей неделе на Совете Госдумы должно быть принято официальное решение отложить рассмотрение этого документа для его доработки.



«Дальнейшая судьба законопроекта зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о внедрении практики выдачи сертификатов по факту наличия антител», – отметил эксперт. Он также поддержал инициативу заменить термин «QR-код» на «медицинский паспорт»,так как требования закона должны быть «интуитивно понятны хипстеру и доярке, молодому и пожилому человеку».

Склянчук сообщил, что, по данным социологов у некоторых граждан закон действительно вызывал опасения в связи с планировавшимися ограничениями на посещение общественных мест без QR-кодов. «Негативные ожидания граждан от введения QR-кодов основаны на понимании, что в реальной жизни они все равно бы не дали стопроцентную эффективность, а повседневность бы изменили сильно. Опасения связаны, прежде всего, с разделением граждан – у кого-то есть смартфон, у кого-то нет. Кто-то сделал прививку, а кто-то нет. Кто-то маску носит правильно, а кто-то на подбородке, и так далее», – говорит эксперт.

При этом решение отложить рассмотрение законопроекта было принято не под давлением противников вакцинации, отметил собеседник. «Здесь нет отхода от федеральной линии, связанной с различными способами противодействия распространению коронавируса. Наоборот, это поддержка линии на обязательную вакцинацию с помощью косвенных и сопутствующих мер, которые побуждали к вакцинации путем разъяснения и убеждения. Поэтому я считаю, что неправильно трактовать это как победу антипрививочников. Здесь основной движущей силой были привитые люди, которые не хотели превращения собственной повседневной жизни в подобие режимного пионерского лагеря, где все ходили бы с определенными маркерами», – пояснил Склянчук.

В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено по предложению партии. При этом в ЕР ознакомились с вносимыми ко второму чтению поправками. Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта». Этот документ был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря, второе чтение намечалось на середину января.

«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал Турчак. Он добавил, что «сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям».

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство совместно с ЕР решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По словам Голиковой, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».

Вице-премьер заверила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

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