Захарова призвала немецких журналистов глубже изучить историю фестиваля «Спасская башня»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовал немецким журналистам из газеты Bild лучше изучить историю «Спасской башни», чтобы понять, что в выступлении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна на фестивале не может быть никакой политической пропаганды.

«Журналистам стоило бы знать и то, что «Спасская башня» – не «предвыборное ралли» какой бы то ни было партии, а ежегодный музыкальный фестиваль. И Линдеманн не первый немец, который принял в нем участие», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова напомнила, что в 2012 году в рамках этого же фестиваля на Красной площади выступал Музыкальный корпус Бундесвера. «Видимо, они тоже хотели внести свой вклад в предвыборные мероприятия в ходе президентской кампании 2012 года в России, но немного опоздали и приехали торжественно поздравлять победителя – Владимира Путина», – отметила представитель МИД.

«Мягко говоря странные рассуждения привели этих, даже не знаю, то ли музыкальных критиков, то ли политических расследователей к выводу, что все это, как водится, неспроста, а Линдеманн, очевидно, таким образом стал причастен к выборной кампании в Государственную думу России», – отметила Захарова.

По ее словам, фразы немецких журналистов о том, что исполненная Линдеманном старая песня «Любимый город» «часто используется в пропагандистских целях» лишь говорят о том, что авторы не понимают всей глубины песни.

«В ней и романтика, которой в те годы была окутана профессия авиатора, и искреннее восхищение военными летчиками – молодыми советскими героями в небе над Испанией и Монголией, есть в ней и неуловимое предчувствие прощания с мирной жизнью, царящей в атмосфере мировой грозы, в ней – любовь к своему родному дому, которая так характерна для нашей культуры», – продолжила Захарова.

При этом Захарова выразила сожаление в связи с тем, что немецкая газета не процитировала самого исполнителя, который заявил, что «музыка создает мосты между народами» и выразил благодарность за возможность спеть эту песню.

На прошлой неделе фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на фестивале «Спасская башня» с песней «Любимый город». Немецкая газета Bild возмутилась выступлением Линдеманна, усмотрев в этом мероприятии пропаганду.