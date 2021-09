Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021» Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open 13 сентября 2021, 18:43 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает пресс-служба Кремля. «На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин пожелал теннисисту здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте. Напомним, что Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и впервые в карьере стал победителем US Open. Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (2-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады 11 сентября 2021, 17:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми. «Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем. В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований. Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие. «Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости». Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио. Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем. «Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды». Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко 12 сентября 2021, 12:16

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. «Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Песков пояснил слова Путина о числе легионеров в футболе 11 сентября 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, раскритиковавшего идею о снятии ограничений на число легионеров в футболе. Песков пояснил, что заявление Путина – «это высказанное мнение», решение же по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз, пишет «Спорт-Экспресс». Напомним, Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе: «Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут». Путин принял участие в открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» у Чудского озера 11 сентября 2021, 18:41

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На берегу Чудского озера в Псковской области прошла церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента Владимира Путина. В церемонии также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает ТАСС. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов. Комплекс представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур Невского и витязей, над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу изображены щиты и доспехи поверженного врага. Высота памятника – более 20 метров. На обратной стороне находится мозаичное панно, обращенное к предполагаемому месту битвы в 1242 году. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведами в 1240 году. Известен как политик и дипломат. В 1547 году был причислен к лику святых как благоверный князь. В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр 11 сентября 2021, 12:57

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин вручил в Москве госнаграды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио. Среди награжденных – двукратная чемпионка Игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и двукратный чемпион по плаванию Евгений Рылов. Награду из рук президента получили также получили двукратная чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, чемпионы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, Давид Белявский и Артур Далалоян, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин наградил чемпиона по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева, чемпиона Игр XXXII Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов Мусу Евлоева, чемпионок по синхронному плаванию в группе Полину Комар, Марию Голядкину и других. До этого помощник президента России Игорь Левитин вручил госнаграды российским олимпийцам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. «Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к играм, так и во время их проведения, российская команда в Японии завоевала 71 одну медаль различного достоинства, превзойдя достижения трех предыдущих Олимпийский игр», – отметил Левитин. Согласно указу президента, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио, российские атлеты получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Арину Аверину, которая заняла 4-е место на Играх XXXII Олимпиады по художественной гимнастике в индивидуальной программе. «Яркое групповое выступление в очередной раз наглядно продемонстрировало всему миру превосходство российской школы художественной гимнастики, красоту и эстетику этого вида спорта», – отметил Левитин. Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин наградил посмертно подорвавшегося в Сирии подполковника 11 сентября 2021, 20:24 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника Вооруженных сил Алексея Шнайдера, погибшего при подрыве машины в Сирии. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича – заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», – цитирует указ президента ТАСС. Глава государства также наградил губернатора Курганской области Владимира Шумкова орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, президент наградил орденом Невского главу Башкирии Радия Хабирова. «За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича – главу республики Башкортостан», – говорится в указе. Хабиров с 2003 по 2008 годы руководил администрацией президента Башкирии, с 2009 по 2016 был заместителем начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике. В сентябре 2019 года вступил в должность главы Башкирии. Подрыв машины в Сирии произошел во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, сообщали в Минобороны. Российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался через некоторое время, несмотря на медицинскую помощь. Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск 12 сентября 2021, 14:21

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ. «Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран. Путин заявил о важности фигуры Александра Невского для России 11 сентября 2021, 19:47 Текст: Алексей Дегтярев

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере продемонстрировала, что Русь не сломлена, заявил президент Владимир Путин на открытии мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области. «Мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», – цитирует Путина РИА «Новости». Он добавил, что любовь российского народа к Александру Невскому переходит из поколения в поколение. Этого правителя чтут как человека, радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата. «И, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной и нравственной силы», – отметил глава государства. Невский жил в период, когда угроза древнерусской государственности могла стать реальностью, так как все княжества пережили разрушительные вражеские нашествия. Последним рубежом на борьбу с врагами «могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими ратниками», добавил президент России. «Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться», – отметил Путин. Он подчеркнул, что масштаб личности Невского грандиозен, а судьба князя – сложна и многотрудна. «Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства», – заявил президент. Невский, по мнению Путин, показал себя и как искусный дипломат, и как и мудрый государственный деятель. «Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить традицию древнерусской государственности», – добавил он. Глава государства заметил, что на памятнике также изображены и герои современности. «Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», – сказал Путин. «Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений», – заявил он. Глава государства выразил особые слова благодарности скульптору Виталию Шанову за воплощение героических образов воинов-защитников. Бой, в котором принимали участие десантники шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, проходил в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Рота вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом. Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков. После сражения в живых остались только шестеро бойцов. В бою пали 84 военнослужащих шестой и четвертой рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек. В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Путин прибыл в Псковскую область на открытие памятника Невскому 11 сентября 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Псковскую область, он будет участвовать в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Президент также проведет рабочую встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым, передает ТАСС. Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» находится на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. В комплекс входят шесть монументов спешившихся витязей, три конные фигуры, доспехи поверженного врага и флаговая группа. В 2021 году в России отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского. Владимир Путин сравнил студента с Александром Невским 11 сентября 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками молодежного лагеря в Псковской области сравнил командира студотряда с князем Александром Невским. Глава государства после открытия памятника «Князь Александр Невский с дружиной» пообщался с участниками молодежного проекта по благоустройству деревень Самолва и Кобылье Городище, которые находятся рядом с мемориальным комплексом, передает ТАСС. Молодые люди рассказали президенту о своей работе, и о том, что провели спартакиаду в свободное время. Участник встречи, командир студотряда «Скобарь» Егор Карпов сообщил Путину, что ему 19 лет. «Ты командир, да? Представляешь, в 19 лет и Александр Невский был командиром. Ему было 20, когда он командовал дружиной», – сказал ему президент. Он отметил, что брат Невского командовал дружиной уже в 14 лет. «Так что Александр – командир, и Егор – командир», – добавил он, и пожелал юноше успехов. Также представитель общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова сообщила Путину о тематической смене в молодежном лагере «Самолва». В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Глава государства подчеркнул, что память о полководце Александре Невском переходит у россиян от поколения к поколению. Князь, по его мнению, был как искусным военным, так и дипломатом.