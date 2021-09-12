Появились данные о перелетевших в Узбекистан из Афганистана самолетах

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12 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 03:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушков ответил на угрозы США в адрес России за «присоединение» Украины
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Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти.
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Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила.
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Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл.
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Появились данные о перелетевших в Узбекистан из Афганистана самолетах
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Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в Узбекистане находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов. При этом Вашингтон якобы договорился с Ташкентом об эвакуации на базу США в Дохе 585 афганских летчиков и экипажей воздушных судов с семьями.
Как утверждается в материале, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов* ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться выдачи покинувших Афганистан летчиков, передает РИА «Новости».
Как подчеркивает издание, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. Согласно изданию, в общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди в выходные «вылетят на военную базу США в Дохе», но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.
Издание утверждает, что в Узбекистане якобы находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, говорится в статье.
В материале отмечается, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения бежавших афганских летчиков в республику. «Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них», – сказал Шахин, слова которого приводит издание.
Ранее сообщалось, что 15 августа три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, однако один из Embraer 314 столкнулся с МиГ-29, в итоге машины разбились. Указывалось, что пилоты истребителя катапультировались и приземлились на парашютах. При этом позже сообщение о столкновении Embraer 314 и МиГ-29 было удалено.
Также сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой области.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
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Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.
«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков.
В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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Эксперты оценили «план-катастрофу» НАТО в отношении Центральной Азии
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«Москва примет жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для Европы.
«Страны Центральной Азии стоят на передовой для беженцев из Афганистана, поэтому поток мигрантов хлынет именно туда. Кстати говоря, он уже идет: в Киргизии толпами ходят афганские беженцы», – считает полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
Он не исключает того, что некоторые страны Центральной Азии «снова поверят американцам и согласятся на обещанные деньги и инвестиции в обмен на прием беженцев», однако предупредил, что «с этой историей мы уже встречались». «Казахстан, Киргизия и Узбекистан уже покупались на сладкие речи США, в итоге для них это оборачивалось провалами и в экономическом, и в финансовом плане», – указал эксперт.
При этом Матвийчук отметил, что поскольку страны Центральной Азии достаточно бедные, основная масса беженцев оттуда ринется в Европу в поиске новой жизни. Кроме того, «это станет проблемой и для России», добавил Матвийчук. Но, по его словам, «Москва будет принимать жесткие меры, чтобы не допустить на свою территорию нелегальных мигрантов». «Возможно, на границе сопредельных государств будут созданы специальные лагеря для беженцев», – уточнил эксперт.
Собеседник также убежден, что Душанбе не примет предложение США об «укреплении партнерства». Таджкистан сильно завязан на российских инвестициях, поэтому не будет рисковать отношениями с Россией ради прихоти Вашингтона. «Кроме того, страна входит в ОДКБ и у нее очень неспокойно в горах, где собираются исламские радикалы», – подчеркнул Матвийчук.
Схожей точки зрения придерживается профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он пояснил, что «Россия жестко регулирует приток беженцев и мигрантов». «Границы нашей страны находятся под более жестким контролем, чем в Европе. Кроме того, у нас нет индустрии продвижения беженцев за деньги. В нашей стране такой бизнес пока не действует», – пояснил эксперт.
Он полагает, что сопредельные страны не согласятся принять деньги США в обмен на прием беженцев, «иначе это станет величайшей ошибкой в их истории». По словам Ткаченко, «США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются залить проблемы деньгами». «Но беженцы – фактор экономической и политической нестабильности. Среди них могут быть радикалы, – указал он. – Таджикистан и Узбекистан сами по себе балансируют на грани стабильности, потому что там мощное, хоть и пока подавленное, радикальное движение. Оно может опять вспыхнуть».
«Кроме того, расширение сотрудничества этих стран с США и Европой, в частности, получение денег, приведет к тому, что возможность вмешательства США во внутренние дела этих стран резко увеличится. Поэтому местные политики вряд ли пойдут на такой шаг», – резюмировал политолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и заявил, что Вашингтон рассчитывает на укрепление партнерства с республикой. Ранее он предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха
Брат объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Рохулла Азизи убит, сообщило государственное информационное агентство страны.
Агентство Bakhtar, которое теперь подчиняется движению «Талибан*», сообщило, что Рохулла Азизи убит при столкновении «в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер». Агентство Aamaj News сообщало, что Рохулла Азизи был задержан талибами* и застрелен; он пытался выехать в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам, передает «Интерфакс».
Напомним, близкий к сопротивлению талибам* источник сообщал, что Рохуллу Азизи убили боевики «Талибана»*. Житель неподконтрольной талибам* провинции Панджшер сообщил, что Рохулла Азизи был убит еще несколько дней назад при сражении с талибами*.
«Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения
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Движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) считает, что наличие членов нового правительства Афганистана в черном списке США является нарушением достигнутого в Дохе соглашения.
В движении заявили, что считают это «явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2020 году Соединенные Штаты заключили мир с талибами*, пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.
15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Они объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров.
При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября.
Представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.
Между тем новый премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну.
Приход талибов к власти в Афганистане «разбил сердце» Столтенбергу
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Без США другие члены НАТО не могли продолжать операцию в Афганистане, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг рассказал, что он «с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов*» к власти в Афганистане. По его словам, неудача Запада должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. Столтенберг отметил, что «начать военную операцию легче, чем завершить», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Генсек НАТО полагает, что Афганистан перешел в руки движения «Талибан*» в результате краха местных властей, «краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов*». Его спросили, мог ли уход НАТО ускорить падение Афганистана. Столтенберг ответил, что этот вопрос станет предметом анализа исследователей, а для него основная задача заключается в том, чтобы «сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана».
Столтенберг заявил, что США приняли решение о выводе войск из страны после консультаций с другими членами НАТО. Он признал, что без США их союзники по альянсу не могли продолжать операцию – «такой вариант был нереалистичным», заявил Столтенберг, добавив, что европейцам было бы сложно получить от своих парламентов больше средств и солдат для миссии.
Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Сообщалось, что инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября (11 сентября 2021 года исполняется 20 лет с момента теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке). Позднее член комиссии талибов* по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что церемонию инаугурации отменили. Он опроверг сообщения, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября.
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Талибы разочаровали спецпредставителя генсека ООН
Спецпредставитель генсека ООН, глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс раскритиковала состав временного правительства Афганистана.
Лайонс на заседании СБ ООН отметила, что на днях движение «Талибан*» (запрещено в России) «объявило о формировании администрации де-факто». По ее словам, «те, кто надеялся и призывал к инклюзивности, будут разочарованы». Лайонс указала, что в список не включили ни женщин, ни «фигур из прошлого правительства», ни «лидеров групп меньшинств». «Мы разочарованы отсутствием инклюзивности так называемого временного кабинета», – сказала Лайонс, подчеркнув, что в правительство вошли многие лица, которые руководили талибами* с 1996 года по 2001 год, когда они правили Афганистаном в первый раз.
Председательствующий в Совбезе ООН глава МИД Ирландии Саймон Ковни призвал движение «Талибан» (запрещено в России) «однозначно разорвать связи со всеми международными террористическими организациями или оно продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией», передает РИА «Новости».
Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Agence France-Presse заявил о необходимости «поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы». По его словам, «диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», передает ТАСС.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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Военных США заподозрили в убийстве сотрудника американской НКО в Афганистане
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Жертвой авиаудара, который США нанесли 29 августа в Кабуле, мог оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, пишут СМИ.
New York Times ссылается на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя и членами его семьи. NYT пишет, что жертвой авиаудара стал Земари Ахмади – он давно сотрудничал с группой помощи США, а в день атаки ехал на машине по рабочим делам. Ахмади работал инженером на калифорнийскую компанию. На момент удара он ждал ответа на запрос об убежище в США для себя и своей семьи.
По версии New York Times, утром 29 августа Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ноутбук. Ахмади выехал на белом седане по делам. Весь день его сопровождал американский дрон, так как военные США считали, что он выехал из дома, где якобы скрывались боевики, передает РИА «Новости».
Его действия сочли подозрительными, но родные погибшего утверждают, что это была просто рутина рабочего дня. По мнению военных, в машине была бомба. New York Times пишет, что Ахмади загружал в автомобиль канистры с водой, чтобы отвезти семье. Кроме того, «США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семь детей, были убиты в ходе удара», пишет издание.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «удар был основан на хорошей развединформации». По словам Кирби, власти США «продолжают верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту» Кабула. В Пентагоне также заявили, что «не хотят опережать результатов оценки», которую должно дать центральное командование. Официальный представитель Пентагона отметил, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».
Напомним, военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Канал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Позднее сообщалось, что число жертв возросло до 12 человек.
Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане
Движение «Талибан*» (запрещено в России) по международным стандартам не является легитимным афганским правительством, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Его спросили, могут ли талибы* получить место в ООН. Небензя ответил: «Место в ООН? Они пока никем не признаны». «Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Небензя, необходимо узнать, будут ли талибы «бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин». Небензя назвал две главные задачи в отношении Афганистана – «гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса».
На заседании Совбеза Небензя заявил: «Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа», – передает РИА «Новости».
По его словам, Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы. Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире – более двух третей провинций страны производят наркотики. «Мы говорили об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать. Удручает традиционно достаточно узкое освещение этой темы в докладе генсекретаря», – сказал постпред.
Москва «рассчитывала и по-прежнему рассчитывает», что структуры власти в Афганистане будут «инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил», сказал Небензя.
Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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Сопротивление обвинило талибов в этнических чистках в Панджшере
Представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы* (движение «Талибан*» запрещено в РФ как террористическое) изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
«Талибан*» изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», – передает РИА «Новости» слова Назари.
Представитель сопротивления призвал мировое сообщество вмешаться.
Между тем постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совета безопасности международной организации призвал не признавать какую-либо власть в Кабуле, пока она не будет полностью инклюзивной.
«С прошлого заседания СБ ООН по Афганистану 30 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ как террористическое) продолжил нарушать права человека, возможно, военные преступления, что ухудшило гуманитарную ситуацию», – сказал он.
Исакзай заявил о широко распространенных зверствах талибов*, «совершенных при поддержке иностранных боевиков-террористов и иностранных военных и разведактивов».
Постпред также заявил о казнях, гуманитарной блокаде, устроенных талибами.
«Мы повторяем наш призыв привлечь виновных к ответственности и срочно направить миссию по установлению фактов, чтобы оценить нарушения прав человека», – сказал Исакзай.
Ранее сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.
Из аэропорта Кабула вылетел первый после прихода талибов коммерческий рейс
Первый после захвата талибами* (движение «Талибан*» запрещено в России) власти в Афганистане коммерческий авиарейс вылетел из аэропорта афганской столицы в столицу Катара, сообщают СМИ.
На борту вылетевшего в Доху коммерческого рейса находятся 115 человек, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
В четверг спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, из столицы Афганистана возобновляются международные коммерческие рейсы.
Женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба в Афганистане
Ансамбль «Зохра», также известный как Афганский женский оркестр, не смог эвакуироваться из страны из-за спящего командира боевиков движения «Талибан*» (запрещено в России) на контрольно-пропускном пункте аэропорта Кабула.
По данным Wall Street Journal, женскому оркестру оказали помощь американские политики и военные, а также бывшие сотрудники службы безопасности, они посадили их в автобусы и довезли до аэропорта.
На контрольно-пропускном пункте их остановили талибы*, но на территорию воздушной гавани не пустили, так как для эвакуации было необходимо разрешение со стороны их командира, а боевики не решились его будить, передает РИА «Новости».
В итоге женщины, а также их семьи и преподаватели остались в Афганистане.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что эвакуация жителей Афганистана в США приостановлена в связи с тем, что у некоторых из них обнаружили корь.
Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.
Стало известно об убийстве талибами брата объявившего себя президентом Афганистана Салеха
Брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу убили боевики «Талибана*» (движение запрещено в России как террористическое), заявил близкий к сопротивлению источник.
Об этом сообщил собеседник РИА «Новости».
Житель неподконтрольной талибам* провинции Панджшер сообщил агентству, что Роулла Салех был убит еще несколько дней назад при сражении с «Талибаном».
До этого источник сообщал, что сам Амрулла Салех якобы покинул Панджшер и находится в Таджикистане.
США приостановили эвакуацию афганцев из-за кори
Эвакуация жителей Афганистана в США приостановлена в связи с тем, что у некоторых из них обнаружили корь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как сообщила Псаки, «отправка рейсов» с афганцами в США «приостановлена по просьбе» федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. Это сделано «в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью» среди тех жителей Афганистана, которых уже доставили в США. Сейчас они «находятся на карантине», передает ТАСС.
Напомним, США 30 августа завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило об обретении Афганистаном полной независимости. Также США эвакуировали афганцев. Однако среди них американские спецслужбы уже выявили «подозрительных» лиц.
Стало известно об участии Лаврова в совещании МИД ОДКБ по Афганистану
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где акцент в обсуждении будет сделан на Афганистане, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятия состоятся в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», – цитирует ТАСС Захарову.
Также ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября. Лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане.
Путин назвал причину нового витка кризиса в Афганистане
Очередной виток кризиса в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране иностранные ценности извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС. Он подчеркнул, что авторы экспериментов в Афганистане «ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу».
«Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди», – передает его слова РИА «Новости».
Путин пояснил, что уход США из Афганистана привел к кризису, однако пока неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность.
«Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты. Уход США и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», – сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия наряду с другими странами БРИКС уделяет особое внимание этой ситуации. Также страны БРИКС последовательно выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин.
«Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», – отметил глава государства.
«Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах», – добавил российский лидер.
Во вторник талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
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