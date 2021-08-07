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Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
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Запад отказывается признать способность наработок российских ученых помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества, против отечественных препаратов ведется целенаправленная кампания, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину [от коронавируса] – «Спутник V» – и заявила о готовности поставлять ее на транспарентной и недискриминационной основе. Почти 70 государств уже лицензировали российский препарат. С рядом стран налажено совместное производство. Тем не менее, в этом вопросе мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми «двойными стандартами», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипломатической миссии в Вашингтоне в соцсети Facebook.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов. (...) В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», – подчеркнул дипломат.
В ответ на просьбу прокомментировать публикации в американских СМИ о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не вакцинироваться Антонов сказал: «Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией».
«В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой короновирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты», – указал Антонов.
«Что касается голословных обвинений против нас в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики – представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы», – подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин.
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Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили
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Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта.
Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости».
Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС.
Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику.
Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины».
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».
Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих
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В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ.
Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784.
Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News.
Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ.
Офис Гонсалвеша заявил, что брошенный демонстрантом «предмет попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска», после чего «истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу». Глава правительства проведет ночь в больнице под наблюдением врачей.
Министр финансов Камило Гонсалвеш сообщил в парламенте, что по совету врачей глава правительства вылетит на Барбадос, где пройдет томографическое обследование. Он заявил, что «это не простая царапина, это покушение на жизнь премьера».
«Российские хакеры» опубликовали данные кредитных карт граждан США
Американские СМИ утверждают, что якобы российские хакеры выложили в Сети данные миллиона кредитных карт граждан США и других государств.
Со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности, CNN заявила, что данные опубликовала группировка хакеров из России All World Cards. Утверждается, что сотрудники обнаружили в darkweb сообщение All World Cards об открытии частичного доступа к хакерской базе. CNN не приводит доказательств этой информации или доказательств того, что хакеры связаны с Россией.
Корреспондент телеканала Эмон Джаверс заявил, что «банки скоро почувствуют последствия» действий All World Cards. По его словам группировка появилась недавно. CNN считает, что хакеры, публикуя данные, хотят привлечь потенциальных покупателей остальной части базы, передает ТАСС.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
За сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2583, Санкт-Петербурге – 1909, Московской области – 1394.
Всего в стране выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек.
Накануне, 5 августа, в России выявили 23 120 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 460.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Инфекционист рассказал, как привитые от COVID реагируют на лечение
При заражении коронавирусом вакцинированные люди могут лучше реагировать на лекарственные препараты, чем не привитые от коронавируса, заявил врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Тимаков заявил, что «пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара», и «при назначении профилактических препаратов, иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно», лучше, чем у тех, кто не вакцинировался, передает Ura.ru.
Однако «для того, чтобы понимать, действительно ли это так или нет, должна быть проведена полномасштабная научная работа».
Он отметил, что в данный момент во врачебном сообществе обсуждается, что вакцинированные пациенты с COVID-19 лучше реагируют на терапию.
«То, о чем мы сейчас говорим, это преаналитика. Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», – объяснил Тимаков.
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов также выразил мнение, что наблюдения следует подтвердить научным исследованием.
«Если говорить объективно, то надо сравнивать большие количества людей, а так это будет впечатление от отдельного доктора, а они не имеют значения. Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены. Но их очень мало. У меня за все время заболевших вакцинированных, может, человека четыре-пять было», – заявил он.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии».
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Стало известно о риске инфаркта и инсульта после коронавируса
Коронавирус может приводить к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек может стать инвалидом, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Плоскирева заявила, что «в исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», передает РИА «Новости».
Отмечается, что после COVID у некоторых пациентов сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель. Это не зависит от того, требовалась ли госпитализация.
При этом у большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер.
Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса.
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Российский ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
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На данный момент доказательств искусственного происхождения коронавируса нет, вирус имеет абсолютно природное происхождение, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши», – сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», передает ТАСС.
Ученый отметил, что путь проникновения вируса в человеческую популяцию еще не выявлен. «Явилось ли это результатом того, что летучую мышь съела какая-нибудь зверюшка, от которой уже заразились люди, или напрямую – потому что китайцы употребляют в пищу мяса и летучих мышей, либо это случилось в результате какой-то лабораторной аварии», – пояснил он.
По его словам, изначально вирус абсолютно природный, никаких сверхъестественных вещей, которых мы бы не видели в других коронавирусах, мы в нем не обнаруживаем.
Кроме того, Семенов отметил, что заявления об искусственном происхождении вируса являются политическими. «Надо четко отделять политические игры от научных фактов. Увы, вокруг этой пандемии слишком много политики, и слишком много групп преследуют свои интересы», – уточнил он.
Представитель «Вектора» также сообщил, что в мире ведется ежедневный мониторинг мутаций коронавируса. «Обильно секвенируется вирус, ведется ежедневный мониторинг новых мутаций, ежедневно смотрится его лекарственная устойчивость – это та рутинная работа, которой заняты все научные центры во всем мире», – рассказал Семенов.
Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Американские СМИ заявили об обнаружении опасного штамма COVID в Японии незадолго до ОИ
Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда», но широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания ОИ власти страны не планировали.
Издание утверждает, что ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, будто штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник не сообщает, однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля, передает РИА «Новости».
Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.
«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно – я не знаю», – приводит издание слова неназванного сотрудника института.
По данным GISAID, штамм «привез» в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник ОИ, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 якобы было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм «лямбда».
В свою очередь представитель минздрава Японии заявил, что штамм «лямбда» не попал в страну, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.
Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в промежуток от трех до 11 дней.
Ранее были названы особенности штамма коронавируса «лямбда».
Напомним, российская каратистка Анна Чернышева не смогла выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус.
Антонов раскритиковал заявление Госдепа о мониторинге выборов в России
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.
«Заявление Госдепартамента [США], мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», – заявил Антонов, заявление которого опубликовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Дипломат также подчеркнул, что «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования не должен увязываться с количеством наблюдателей». «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США», – указал российский посол.
Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения якобы «помешают» Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ «независимо наблюдать за выборами» в Госдуму.
Он также заявил, что «международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов», как перед голосованием, так и «в день выборов». По словам официального представителя Госдепа, это якобы позволит «определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов». «России не уйти от международного внимания», – заявил Прайс.
В среду ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, то квоту отдадут другим организациям, уточнила она.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Он указал на чересчур большое число наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ в Россию: «В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек».
В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию установленной методологией наблюдения, предыдущим опытом и размером страны.
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Власти США решили не закрывать экономику из-за штамма «дельта»
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Соединенные Штаты не планируют заново закрывать экономику и приостанавливать занятия в школах из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Сейчас не март 2020 года и даже не январь 2021 года. Мы не собираемся возвращаться к закрытию нашей экономики или школ. Наша страна значительно сильнее, чем была, когда мы вступали в должность», – приводит слова официального представителя Белого дома РИА «Новости».
Псаки добавила, что распространение штамма «дельта» не отразилось на американской экономике, но в администрации не исключают возможности сбоев в «цепочках поставок», в том числе из-за ситуации в других странах.
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Днем ранее американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. В конце июля Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Нефть подорожала, несмотря на опасения из-за COVID-19
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром незначительно повышаются, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 «дельта» в мире ограничивают подъем котировок.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 71,37 доллара за баррель, что на 0,08 доллара (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,91 доллара (1,3%) – до 71,29 доллара за баррель, передает «Интерфакс».
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находились на уровне 69,15 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,94 доллара (1,4%) – до 69,09 доллара за баррель.
Давление на рынок в последние дни оказывают опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19 по всему миру из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта», пишет аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.
В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.
Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.
Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры против COVID
Отдыхающим на российских курортах следует соблюдать меры профилактики коронавируса, призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде. Расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет», – передает выдержку из ее интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» ТАСС.
При этом Попова пояснила, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.
«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», – сказала глава ведомства.
Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. Однако в 22 регионах заболеваемость снижается.
Поликлиника для пациентов с хроническими симптомами COVID открылась в Финляндии
Поликлиника для пациентов с затянувшимися симптомами коронавируса начала работать в июне при Университетской больнице финской столицы (HUS). Здесь будут исследовать широкий спектр повреждений организма у перенесших COVID.
«В амбулатории для лечения хронических симптомов коронавирусной инфекции, открывшейся при HUS в начале июня, проходят лечение пациенты с затянувшимися симптомами коронавирусной инфекции. Поликлиника проводит медицинские исследования в рамках международной университетской сети», – говорится в сообщении HUS, передает РИА «Новости».
В учреждении наблюдают пациентов по направлению врача, у которых минимум три месяца сохраняются симптомы коронавируса.
Финские медики отмечают, что международных исследований о длительных симптомах коронавируса не так много и они пытаются узнать больше. Известно, что вирус вызывает широкий спектр повреждений органов и тканей, включая, возможно, аутоиммунные реакции и расстройства вегетативной нервной системы, сообщает HUS.
«Длительные симптомы коронавирусной инфекции представляют собой реальную проблему для здоровья, и мы рекомендуем вакцинацию и с этой точки зрения», – отметила главврач поликлиники Хелена Лиира, слова которой приводятся в сообщении.
Ранее стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.
Вирусолог заявил о готовности России к будущим пандемиям
Россия будет готова к новым пандемиям в случае их возникновения, предприняты необходимые меры для защиты от новых угроз, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.
«Будем ли мы готовы к следующим пандемиям – да», – приводит ТАСС слова Семенова. Он заявил о неизбежности повторения в будущем историй, подобных коронавирусу. «Потому что есть природа, в природе существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, которые могут прийти к нам. И поскольку людей стало больше, шансы, что повторится эта история, – абсолютны. Она точно повторится», – подчеркнул вирусолог в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание».
При этом сейчас в России делается уже все возможное, чтобы защитить население от новых угроз, отметил эксперт. «Уроки извлекли, безусловно. В первую очередь должна быть открытая информация. <…> Страна должна быть готова к появлению чего угодно. Это конкретные шаги, на это уже конкретно выделены деньги, это конкретно делается. Потому что весь мир понимает, что больше вот такого мы пропустить не можем, а повторяться это, к сожалению, будет», – заключил Семенов.
Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки.
В Минздраве подтвердили наличие запасов вакцин по всей России
На сегодняшний день во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
«У нас сейчас во всех регионах есть вакцины, во всех регионах есть запас вакцины», – цитирует Фисенко ТАСС.
Замглавы ведомства отметил, что ситуация с темпами вакцинации и наличием препаратов отслеживается в правительстве каждый день.
«У нас последний выпуск [вакцин] в гражданский оборот, это было буквально несколько дней назад, – несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы», – указал Фисенко.
В четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек.