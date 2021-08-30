Рубль снизился к доллару и евро

Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400

«Намерение Анкары купить второй полк С-400 объясняется желанием показать свою независимость в отношениях с США и многовекторность во внешней политике», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее президент Тайип Эрдоган подтвердил планы Турции по закупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 у России.

«Своим заявлением Эрдоган демонстрирует политическое упорство: он не только не прекращает сотрудничество по С-400, как от него требуют США, а еще и усиливает его», – отметил военный эксперт Сергей Денисенцев.

На планы Анкары по закупке второго полка С-400 повлияла совокупность факторов. «Во-первых, Эрдоган стремится продемонстрировать многовекторность Турции и ориентированность не на одного партнера в лице США. Во-вторых, у Турции появляется возможность изучать и работать с новыми военными технологиями», – пояснил собеседник.

«Кроме того, помимо вопроса технологий и желания показать независимость, свою роль сыграл и ценовой фактор. Закупка С-400 обходится для турецкого бюджета дешевле, чем обошлось бы аналогичное сотрудничество с американцами», – добавил эксперт.

«Впрочем, два полка С-400 – это не так много для страны, которая находится в столь сложной геополитической ситуации. Нельзя сказать, что закупка второго полка радикально изменит возможности Анкары в военном плане. Нет. Это скорее политический вопрос», – резюмировал Денисецев.

В воскресенье президент республики Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. В последнем телефонном разговоре с президентом Путиным мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – отметил турецкий лидер.

В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений.

«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе. Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство истребителя-бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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