В МВД высказались об увеличении штрафа за пользование телефоном за рулем

МВД не рассматривает инициатив по увеличению штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем, сообщили в пресс-центре министерства.

В МВД заявили, что «обращений от руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова (по данной теме) в адрес ГУОБДД МВД России не поступало», передает ТАСС.

Ранее Курдесов после ДТП в Москве 16 июля, где погибли двое детей, предложил увеличить до 10 тыс. рублей размер штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем. В данный момент штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Отметим, что в Москве оштрафовали за полгода несколько тысяч говорящих по телефону водителей.

Напомним, в российской столице девушка сбила на авто троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже.

При этом сообщалось, что в момент ДТП подозреваемая могла отвлечься на телефон.

Суд отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой.

Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции.

Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит девушке и как исключить подобные трагедии в будущем.