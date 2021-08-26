Эксперт раскрыл схемы вербовки Западом активистов для дискредитации выборов в России Выборы-2021: «Единая Россия» призвала избавить учителей от проверок, Явлинский принял неразумное решение 26 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» предложила уменьшить число проверок учителей. В КПРФ заявили о неготовности России к отмене смертной казни, а среди доверенных лиц «Яблока» оказался основатель партии Григорий Явлинский, ранее отказавшийся баллотироваться в Госдуму. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, на заседании президиума Госсовета по вопросам образования обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение Рособрнадзору многократно снизить количество избыточных проверок учителей. Это же касается всероссийских проверочных работ и других контрольных и мониторинговых мероприятий в школе. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия не созрела для отмены смертной казни. По его словам, мораторий на смертную казнь в стране был введен преждевременно, убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно», в том числе и смертной казнью. При этом необходимо скрупулезно рассматривать каждый случай и не спешить с исполнением приговора, считает Зюганов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первую десятку доверенных лиц партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Среди них, в частности, оказался Григорий Явлинский – основатель партии, ранее отказавшийся баллотироваться в Госдуму. Также доверенным лицом партии стал академик Алексей Арбатов – один из ведущих специалистов в стране по вопросам ракетно-ядерного оружия. Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев положительно оценил обращение Елены Шмелевой к президенту с просьбой снизить количество проверок учителей. «Никогда педагогический состав не занимался методической работой в том объеме, как сейчас, когда учебный процесс отходит на второй план. Поэтому, на мой взгляд, предложение Шмелевой абсолютно правильное, а главное – вся учительская и преподавательская общественность поддержат ее инициативу», – отметил политолог. По словам эксперта, сейчас учителей загружают бюрократической работой, которая нужна лишь чиновникам из комитетов по образованию. При этом снижать количество проверочных работ не стоит, считает эксперт. «Думаю, некий контроль все же необходим. Ведь именно благодаря ему становится понятно, насколько эффективно проходит процесс обучения, и есть ли прогресс», – подчеркнул аналитик. На этом фоне выступление Зюганова по теме смертной казни выглядит «дешевым предвыборным трюком», считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Странно, когда заслуженный «думец» и разбирающийся в законах человек во время предвыборной кампании выступает с такими заявлениями. Такое ощущение, что господин Зюганов не знает историю вопроса или подзабыл, как возник мораторий на смертную казнь. Не думаю, что подобные заявления Зюганова пойдут на пользу партии перед выборами», – заметил аналитик. Что касается регистрации Григория Явлинского и Алексея Арбатова в качестве доверенных лиц «Яблока», то это решение неразумно, считают эксперты. «Думаю, они вполне могли бы возглавить список кандидатов от партии. Но, полагаю, Явлинский настолько устал, что не хочет серьезно заниматься выборами и участвовать в дебатах. Вероятно, он просто обессилен и выбрал для себя простую роль на этих выборах», – предположил Матвейчев. По мнению же Потуремского, все, что касается «Яблока», «находится за чертой разумного и рационального». «Самое печальное в этом – абсолютная безответственность перед своими избирателями, – заметил политолог. – Напрашивается вопрос: а намерена ли партия выполнять свою основную функцию – заниматься политикой?». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. В Удмуртии в рекламе КПРФ заподозрили сепаратизм 24 августа 2021, 16:01 Текст: Елена Лексина

«Я буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, комментируя разразившийся в республике скандал из-за билбордов с изображением кандидатов от КПРФ и лозунгом «Мы против «Единой России». «Изначально я обратился в ЦИК Удмуртии по поводу недопустимой рекламной агитации КПРФ. На мой взгляд, это незаконные действия. Следом я написал заявление в главный надзорный орган – прокуратуру», – рассказал депутат от «Единой России» Государственного совета Удмуртии, член Общественной палаты Ижевска Сергей Буторин. По его словам, «в прокуратуре ответили, что этот вопрос поставили на контроль и передали по ведомственной линии в Следственный комитет». «В ЦИК Удмуртии мне заявили, что не видят нарушений в рекламной акции КПРФ, а также что не имеют отношения к вопросам сепаратизма и экстремизма. Ответа из других инстанций я пока не получал», – объяснил депутат. «Мне абсолютно не нравится эта ситуация. Я буду добиваться, чтобы партию КПРФ сняли с предстоящих выборов хотя бы в нашем регионе. Избиратели требуют объяснений. А ведь им не будешь говорить про кавычки», – уверен Буторин. По его признанию, «возможно, речь шла о партии «Единая Россия», но смысл фразы был искажен». «В действительности у людей, которые видят этот плакат, создается ощущение, что коммунисты выступают против целостности России. Я однозначно буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – заключил Буторин. «Если внутри лозунга «Единая Россия» упомянута в кавычках, то это прямое нарушение закона. Партии не имеют права упоминать другие партии и агитировать против них», – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, если бы кавычек вовсе не было, это значило бы, что коммунисты выступают против единства России, за сепаратизм. «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «ЦИК Удмуртии, видимо, слепые или просто не знают законов, – удивился политолог. – Может, они не заботятся о целостности нашего государства. Видимо, этот ЦИК подлежит расформированию». В начале августа портал «Блокнот» сообщил о предвыборном скандале в Удмуртии. В регионе были размещены билборды КПРФ c лозунгом «Мы против «Единой России». В связи с появлением билбордов депутат Буторин обратился к прокурору республики. В своем письме региональный парламентарий указал, что крайне обеспокоен информацией и возможными последствиями размещенной на щитах КПРФ информации. «Согласно смыслу имеющегося текста, если бы речь шла об одноименной политической партии, то это было бы обозначено с использованием уточняющего слова «партия», – пояснил Буторин. – Учитывая, что данного слова не имеется, то широкая общественность трактует смысл как призыв и угрозу целостности, суверенитету и конституционному строю страны, так как быть против единства означает быть за раздельность, в данном случае России». Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Политолог связал выплаты пенсионерам и военным с восстановлением экономики России 23 августа 2021, 19:36 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если государство может оказать целевую помощь пенсионерам и военным – это можно лишь приветствовать, поскольку эти категории населения оказались затронуты кризисом, вызванным пандемией и последовавшей за ней инфляцией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным. «Известно, что коронавирус тяжело переносится именно людьми преклонного возраста. А что касается военных, то они подвергали себя опасности больше всех: защитники нашей страны не уйдут на удаленку и не смогут проводить учения в онлайн-режиме», – пояснил политолог Марат Баширов. По его словам, такие решения руководства страны показывают ответственное отношение государства к гражданам. «Исходя из численности Вооруженных сил и количества пенсионеров, можно сразу сказать, что выплаты коснутся миллионов людей», – заметил аналитик. Эксперт также подчеркнул, что выплаты будут осуществляться из дополнительных доходов федерального бюджета. «Это косвенный показатель того, что у нас в государстве с доходами все нормально, экономика восстанавливается после кризиса», – заключил Баширов. В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. По словам депутата, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил парламентарий. Эксперт раскрыл схемы вербовки Западом активистов для дискредитации выборов в России 25 августа 2021, 18:23 Текст: Андрей Резчиков

Для делегитимации российских выборов используются активисты, которых вербуют на курсах по развитию личных качеств, заявил газете ВЗГЛЯД профессор МГУ Андрей Манойло. В среду он представил доклад о методах информационной войны против России в преддверии голосования на выборах в Госдуму 19 сентября. «Нам известны факты о вербовке активистов и добровольных помощников по созданию сетей с целью делегитимации российских выборов. В распоряжении правоохранительных органов есть данные по формам и методам создания сетей активистов», – сообщил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, будущих активистов отбирают на специальных виртуальных курсах, набор на которые ведется на конкурсной основе. «На эти курсах прививают конкретные навыки и знания», – отметил эксперт, добавив, что специальные коучи устанавливают с будущими активистами личный контакт «с целью развития их личных качеств». Кроме того, с некоторыми перспективными курсантами устанавливаются личные контакты за пределами России, например в Грузии. Контактерами выступают люди, «которые имеют опыт участия или организации цветных революций на постсоветском пространстве». По его словам, среди курсантов много грузинских граждан. «Потом к некоторым из наиболее перспективных подводят вербовщика», – рассказал профессор МГУ. Подобная схема вербовки, уточнил эксперт, применяется британцами. Организаторы проводят отбор таким образом, чтобы в каждом регионе России у них было два-четыре активиста, благодаря чему формируется сеть по всей стране. «Подобного рода программы, сети и курсы вовлекают в свое поле зрения не только граждан Российской Федерации. Есть люди из стран бывшего СССР. Достаточно много курсантов из Пакистана, Индии, Южной и Юго-Восточной Азии и из стран Европы, причем не только Восточной. Есть курсанты с гражданством США, в основном с восточного побережья», – добавил Манойло. Напомним, в среду Манойло представил в пресс-центре ТАСС доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» о главных направлениях информационной войны против России в преддверии голосования 19 сентября и технологиях информационно-психологического воздействия на избирателей. В обсуждении исследования участвовали замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко и политический обозреватель Александр Асафов. В докладе говорится, что массовая информационная кампания против России с ключевым тезисом о нелегитимности выборов в Госдуму продлится и после сентябрьского голосования. Организаторы этой кампании хотят «сформировать образ России как страны-изгоя, усилить давление на государство, заставить его принимать решения, выгодные Западу». Вместе с этим, отмечают эксперты, активизировались официальные лица и ведомства иностранных государств. Так, ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на думские выборы из-за сокращения российской стороной количества заявленных наблюдателей с 500 до 60. «Поскольку этих наблюдателей не будет на выборах, то у этой международной организации появляется повод выборы не признавать. Причем вину за это они переложат на Москву под предлогом того, что якобы ОБСЕ не сможет подтвердить честность и прозрачность выборов. Следовательно, не будет оснований считать выборы в России легитимными», – говорится в докладе. Как отмечается в документе, сценарий непризнания результатов выборов использовался по всему миру, в частности в Венесуэле, Северной Македонии, Киргизии, Белоруссии. «Эти же технологии применяются против России, но усовершенствованные и приспособленные к нашим условиям», – указывается в докладе. Авторы обращают внимание, что сами шаблоны информационного воздействия практически неизменны – это навязывание собственной информационной повестки и интерпретация всего происходящего как элемента нарушения прав или системы фальсификации выборов. Эксперты подчеркивают, что темы информационных атак заранее подготовлены, среди них – нарушение избирательных прав граждан, административное давление, фальсификация выборов. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы-2021: ЕР приняла народную программу, а Титов предложил новую пенсионную реформу 25 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

«Единая Россия» провела завершающий этап съезда и идет на выборы с народной программой. Партия пенсионеров решила создать Социальный кодекс России, а лидер Партии роста Борис Титов предложил создать второй Пенсионный фонд. Инициативы, с которыми выступил президент России Владимир Путин на втором этапе предвыборного съезда «Единой России» во вторник, будут интегрированы в предвыборную программу партии. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев по итогам съезда. «Мы долго и тщательно работали над программой, в основу было положено апрельское послание президента Федеральному собранию, только что глава государства выступил с пакетом новых и очень важных масштабных идей, – напомнил Медведев. – Вне всякого сомнения, эти идеи должны быть включены в программу». Во время своего выступления Путин заявил, что предвыборная программа ЕР составлялась при участии жителей всех регионов страны. Также президент выступил с рядом инициатив, в том числе в части пенсионного обеспечения, гарантии социальных выплат, развития авиастроения. Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса. В нем будут закреплены основы правового регулирования отношений по реализации социальных прав граждан. Как заявил глава Центрального совета партии Владимир Бураков, социальная поддержка – «важнейшая функция государства». В кодексе «будет четко прописано – кому, как, за что и почему должно государство». В свою очередь сторонник Партии пенсионеров Евгений Казаков отметил, что «несмотря на большое количество различных форм государственной поддержки, воспользоваться ими могут достаточно ограниченное количество людей». «С нашей точки зрения, не гражданин должен доказывать свое право на льготу, а государство должно уведомлять гражданина, что наступил момент, когда он может воспользоваться той или иной льготой», – указал Казаков, добавив, что в цифровом варианте Социальный кодекс будет представлять удобный навигатор: человек сможет получать ответы на вопросы от компьютерной программы. Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений (ФСП) для выплат пенсии тем, кто родился до 1967 года и не платил страховые взносы в полном объеме. Такая инициатива содержится в концепции «ре-реформирования» пенсионной системы Столыпинского клуба, одним из основателей которого является Титов. «Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию... Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», – рассказал Титов. Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, а также с помощью специализированных поступлений в бюджет (например, налога на роскошь, части акцизов на алкоголь и табак). Политолог Марат Баширов позитивно оценил второй этап съезда «Единой России» и представленный проект народной программы партии. «На мой взгляд, грамотно были распределены темы двух этапов. Если первая часть съезда касалась утверждения списка партии, то вторая – была посвящена народной программе. Это говорит о том, что партия ответственно относится к этим выборам», – заметил он. По словам политолога, прозвучавшие в ходе съезда инициативы о социальных выплатах пенсионерам и военнослужащим – важный сигнал избирателю и «партия готова поддерживать эти категории населения». «Предвыборная программа «Единой России» касается фактически всех социальных и экономических аспектов жизни россиян», – добавил собеседник. Требование о доработке программы Баширов также счел показательным. «Это значит, что партия проводит активную работу с населением, получает от них обратную связь, исходя из которой и корректирует свою программу. На мой взгляд, это очень важно», – считает политолог. Что касается «Социального кодекса» Партии пенсионеров, то Баширов назвал его «верным трендом». «В обществе есть запрос на некую прозрачную платформу, в которой была бы представлена вся информация о существующих льготах. Более того, все должно работать автоматически и таким образом, чтобы человеку не приходилось бегать по госучреждениям и собирать необходимые бумаги. Об этом говорит и Партия пенсионеров, и «Единая Россия», которая ранее выступила с похожей инициативой», – пояснил политолог. По мнению эксперта, «пенсионеры» не копируют единороссов и не гонятся за ними. «Единая Россия» – как основная ведущая политическая сила в стране – смотрит более широко. А Партия пенсионеров – как «эксперт» в части пенсионного и социального обеспечения – подтверждает существующий запрос», – уверен Баширов. Однако не все эксперты разделяют такую позицию. По мнению политтехнолога Алены Август, «каждая партия хочет быть особенно оригинальной, но придумать что-то новое сложно». По ее мнению, «пенсионеры» взяли идею «Единой России», «чуть-чуть ее подрихтовали и выдвинули за свою». Вместе с тем, реализация предложенного проекта отвечала бы интересам граждан, уверена собеседница. «Часто люди не получают пособий или льгот по оплате ЖКХ просто потому, что они не знают о праве на это. Возможно, новый проект поможет улучшить знание законов страны», – подчеркнула Август. На этом фоне предложение Титова выглядит неоднозначно. «С одной стороны, инициатива лидера Партии роста понравится людям старшего возраста. С другой – идея выглядит странно, потому что возникает вопрос – где государству взять деньги на дотации?» – задалась вопросом Август. По мнению Баширова, Титов погнался за голосами пенсионеров, не понимая, где найти источники финансирования на подобные реформы и как реализовать эту идею. «На мой взгляд, это банальный популизм. Господину Титову давно пора понять, что стране нужна нормальная партия предпринимателей, а не то, что он создает», – заключил Баширов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.