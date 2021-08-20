Разработчик беспилотников назвал слабое звено в авиации

Человек является самым слабым звеном в авиации: чем меньше он задействован в управлении, тем надежнее система, заявил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

«Хочу подчеркнуть, что человек – это самое слабое звено как в авиации, так и в наземных роботизированных системах. Чем меньше человек задействован в управлении, тем более надежна и эффективно авиационная система», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.

В частности, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен лишь принимать решения, а не пилотировать, отметил он.

«То есть, если утрировать, на пульте управления БПЛА должно быть всего две кнопки: «включил» и «победил». Мы двигаемся в этом направлении», – добавил гендиректор.

По словам Богатикова, российские военные беспилотники за счет элементов искусственного интеллекта смогут самостоятельно обходить зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Речь идет об автоматическом анализе обстановки на поле боя и принятия решений, например, для обхода зоны ПВО или зоны неприемлемых метеоусловий», – рассказал Богатиков, говоря об элементах искусственного интеллекта, которые будут внедряться на беспилотниках компании.

Он добавил, что в настоящее время на беспилотнике «Орион» достигнут определенный уровень автоматизации при выполнении типовых задач. «Мы можем ввести полетное задание, которое «Орион» выполнит полностью самостоятельно», – отметил генеральный директор.

По его словам, сейчас задача стоит переместить большую часть обработки оперативной информации и принятия в связи с ней решений на борт аппарата в автоматическом режиме. «Например, один из следующих этапов связан с самостоятельным обеспечением живучести аппарата. Это предполагает, что «Орион» или «Сириус» смогут в автоматическом режиме после каких-либо неполадок или получения им повреждений в полете переконфигурироваться», – рассказал Богатиков.

При этом глава «Кронштадта» подчеркнул, что беспилотники будут ограничены в принятии решений – решением о применении дроном комплекса вооружения принимает человек.

Ранее Богатиков рассказал, что компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром».