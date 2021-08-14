Кузнецова призвала внести в народную программу ЕР блок по защите семьи и детства

В народную программу партии «Единая Росси» (ЕР) должен быть внесен отдельный блок по защите семьи и детства, сформированный вместе с профильными общественными организациями, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во время поездки в Калужскую область.

Кузнецова заявила, что точками сбора и проработки предложений в «детский» блок народной программы ЕР должны стать штабы общественной поддержки партии в регионах, говорится в сообщении на сайте партии.

«Спектр проблем, с которыми сталкиваются родители детей с диабетом, нам известен. Получается решать их поступательно. Я считаю, настало время выделять в народной программе ЕР отдельным блоком программу по защите семьи и детства, и блок – по обеспечению лекарственными препаратами, защите прав семьи и детей на здравоохранение. Необходимо прорабатывать его, и здесь мы можем вместе дополнить программу, расширив формулировки и одновременно не потеряв целевые задачи», – сказал омбудсмен.

В ходе встречи на площадке штаба общественной поддержки она также поддержала инициативу о необходимости реабилитации родителей, воспитывающих детей с различными особенностями развития.

Проблему обозначила представитель благотворительного фонда «Волонтеры – детям» Екатерина Каратаева: «Родители к нам часто попадают истощенными настолько, что работать с ребенком нам уже тяжело. Те родители, которые находятся в лучшем ресурсном состоянии, нас слышат. Они не подвергают сомнению профессиональные действия врачей. Реабилитация очень важна, потому что коммерческая нагрузка на такую семью очень высока: коррекционная помощь стоит порядка 30-40 тыс. в месяц. И на себя им денег жаль».

Предложение следует рассмотреть для включения в народную программу, считает Кузнецова.

«Совершенно точно, что нужно исправлять эту сторону вопроса. Обязательно нужно готовить специалистов, ориентировать их работать не только с ребенком, но и со всей семьей – папой, мамой, ближайшим окружением, выстраивать коммуникацию, эту систему вокруг ребенка, которая способствовала бы повышению эффективности работы, которую делают специалисты в том или ином центре», – добавила она, подчеркнув, что не менее важно как можно раньше подобрать каждому ребенку правильный маршрут лечения.

В рамках визита в Калугу Кузнецова также посетила школу №39 и предложила включить ее в программу капремонта. Главная задача – завершить косметические работы до начала учебного года, подчеркнула она.

«Дети не должны стать заложниками «взрослых» проблем. 1 сентября они должны прийти в красиво отремонтированную школу и думать об учебе. Также, как и учителя, они должны думать об образовательном процессе, а не о том, как и по каким доскам пройти в кабинет», – подчеркнула она.

Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в июне Анна Кузнецова вошла первую пятерку списка партии. Ранее она предложила включить в народную программу ЕР инициативу по упрощению процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов и предложение о дополнительном отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию.