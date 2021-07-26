Компания Nestle отозвала из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов

Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого, причиной стало возможное загрязнение продукции канцерогенной окисью этилена, сообщает испанское неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.

Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri, передает РИА «Новости». Компания уточнила, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.

При этом ни Nestle, ни Froneri не обнародовали полного списка затронутых загрязнением продуктов. Список отзываемого мороженого был направлен FACUA. Данные активистов свидетельствуют, что отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestle, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие, список опубликован на сайте общества.

FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена.

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