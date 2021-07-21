Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США.

По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС.

Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть».

Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он.

По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя».

На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля.