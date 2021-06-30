Эксперт объяснил, почему волонтеры Навального грозят чеченцам депортацией из Ниццы

«Если бы навальнисты хотели наказать чеченских беженцев за избиение, то заставили бы их отвечать по законодательству Франции вместо указаний на депортацию», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя инцидент в Ницце, в результате которого избитые волонтеры блогера Алексея Навального пригрозили чеченцам депортацией.

«В этой истории есть забавный момент. Волонтеры Навального решили, что уехав в европейскую страну из «проклятой» России, они будут жить счастливой жизнью. Но и далекой от России территории они столкнулись с проблемами. Навальнисты – это люди, которые все время получают на свою голову какие-то неприятности. Это неслучайно», – убежден юрист Илья Ремесло.

Что касается угроз депортации чеченцев, то это очень напоминает ситуацию, когда Алексей Навальный подал заявление на ныне покойного неонациста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, хотя ранее они были «идейными соратниками». «А здесь и чеченцев, и волонтеров штаба Навального, по их заявлениям, «преследуют» в России. По сути, навальнисты будут писать донос на своих сотоварищей по миграции. Это довольно ярко демонстрирует, чего стоит такая «тусовка», – отметил Ремесло.

Эксперт полагает, что если бы навальнисты хотели наказать чеченских беженцев за избиение, то заставили бы их отвечать по законодательству Франции. «Но они говорят именно о высылках», – подчеркивает он. «Эти люди лишь на словах добиваются законности, а на деле эта публика – гнилая», – заключил Ремесло.

Во вторник в Ницце волонтеров штаба Навального избили проживающие на лазурном берегу беженцы из Чечни. Волонтер штаба Вячеслав Завгородний сообщил, что одному из пострадавших сломали ногу, а нападавших задержали. Но сторонники задержанных у полиции подкараулили волонтеров и избили их вновь.

Завгородний обратился к чеченским беженцам и заявил им, что «не от хорошей жизни вы все убежали, но сейчас по вине малого процента буквально сумасшедших людей, вы все можете оказаться под угрозой депортации».

«Какие-то чеченцы (я не знаю имен, статусов – ничего – в данном случае «какие-то», «некие» – нейтральное обозначение) в Ницце избили волонтеров штаба Навального. Одному сломали ногу. Их задержали, но уже их сторонники поджидали заявителей у здания полиции и снова избили (их задержали)», – написала позже проживающая в Португалии журналистка Анастасия Кириленко. По ее словам, «конфликт начался с каким-то посторонним русскоязычным парнем, волонтеры Навального попытались успокоить конфликт и получили ссадины и переломы в итоге».

Кириленко тоже считает, что данный бытовой конфликт «ударит по самим чеченским беженцам». Сейчас волонтеры ищут адвоката, поскольку никто из них не имеет опыта взаимодействия с правоохранительным и судебным аппаратом Франции.

Между тем в комментариях под постом Завгороднего один из пользователей сообщил, что «то были охранники коммерческого спорткомплекса, которые выгоняли спортсменов проникших без оплаты, а уроженцы Руси возможно в силу не знания французского и чеченского, полезли в разборки». «Чеченцев не защищаю. Профессия охранника не дает право ломать людям ноги. Но тут уже сработала как раз-таки чеченская лиха на всю голову. Но главное это то, что завязка оказалась не правдивая, как я и писал», – отметил Берсан Заитов.

Ранее экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции.

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