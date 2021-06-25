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Названы сроки появления в России серийных безэкипажных подлодок
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Серийное производство безэкипажных подводных лодок в России можно ожидать не ранее 2035 года, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
«Практически все подводные лодки – это разовое оружие: их задача в том, чтобы в случае войны они успели выпустить оружие, которое находится на борту. В этом случае очень высокая вероятность их обнаружения и, естественно, уничтожения, поэтому надо делать безэкипажные аппараты. <...> Я считаю, что «откроем люк» таких подводных лодок не позже 2035 года, это уже будут серийные корабли», – передает ТАСС слова Половинкина в кулуарах Международного военно-морского салона.
Половинкин отметил, что сейчас такие субмарины пока обладают противоминными аппаратами, то есть они обнаруживают мины. «А я говорю о достаточно большого водоизмещения лодках, которые носят ударное оружие, без экипажа, по моим воззрениям, где-то с 2035 года мы это увидим», – уточнил он.
Ранее Половинкин на Международном военно-морском салоне рассказал о необычном внешнем виде подводных лодок будущего.
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Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.
«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.
«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков».
Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Российские дипломаты раскритиковали заявление Пентагона о британском эсминце
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Посольство России в США назвало голословными заявления представителя Пентагона о «российской дезинформации» в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender в Черноморской акватории России.
«Обвинения против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем «Дефендер» (также известен как «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», – передает РИА «Новости» заявление российского посольства.
Как добавили в дипмиссии, «отрицание очевидного» со стороны США говорит о том, что в Пентагоне «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».
Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что согласно информации из Лондона, данные о предупредительных выстрелах для эсминца – это якобы «российская дезинформация».
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма.
На Западе оценили «суровый ответ» России на вторжение британского эсминца
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Вторжением эсминца «Дефендер» (HMS Defender) в российские воды в Черном море Лондон, вероятно, хотел оценить решимость Москвы отстаивать нахождение Крыма в составе страны, выразил мнение Марк Эпископос в статье для журнала National Interest.
Публицист обратил внимание, что британских аналитиков застигла врасплох суровость реакции России на инцидент в Черном море.
«Реакция Кремля дает однозначный ответ: Москва не потерпит никаких вызовов нынешнему статусу Крыма, будь то военных или дипломатических», – передает РИА «Новости» слова Эпископоса.
Автор статьи предположил, что жесткая реакция России на случившееся может быть попыткой установить жесткие границы или воспрепятствовать нарастающему военному сотрудничеству Украины и НАТО, в частности, активности войск Киева и Североатлантического альянса вблизи российских морских границ.
Эпископос добавил, что действия России совпадают с позицией, озвученной президентом Владимиром Путиным в статье для немецкой газеты Zeit. В ней, как подчеркнул публицист, политик назвал НАТО «пережитком холодной войны», которая «подорвала» европейскую безопасность.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма
Крупнейшие испанские газеты Mundo, Pais, Vanguardia и Periodico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.
Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее. Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев, передает РИА «Новости».
«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», – заметил пользователь Verdadiv.
«Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит», – отметил Noticiero.
«Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года «британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре» в испанских водах, «международных», по мнению англичан», – указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft.
«Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Черном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды...» – высказался de centro-izquierda.
«Мирный проход? Великобритания – пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС», – усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada.
«Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и наконец Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограмм» Капитан эсминца сразу <...> сбежал оттуда!» – оценил профессионализм британских военных Argamasa.
«Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость», – написал Apaniero.
«Как жаль, что русские получше не прицелились», – посетовал Puchideupercent.
Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании.
«Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?» – спросил alias2wak0.
«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?» – высказался Penedesmaritim.
«Похоже, Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы. Очевидно, что эти попытки могут привести к более серьезным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне, в таком случае русские предупреждают об использовании ядерного оружия», – заключил pablo balaguer.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Главком ВМФ назвал безумием действия британского эсминца у берегов Крыма
Военно-морской флот (ВМФ) России действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании», – заявил Евменов, передает ТАСС.
Ранее он заявил, что инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Рябков предложил Британии переименовать зашедший в российские воды эсминец
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender («Защитник»), предложил переименовать корабль в «Агрессора».
«Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Защитника – Defender – в «Агрессора», – сказал он, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия.
«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, «в данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».
Кроме того, Патрушев заявил, что «Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны». Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований.
Главком ВМФ назвал инцидент с британским эсминцем провокацией
Инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании, Лондон должен дать оценку действиям своего корабля, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
«Это наглый вызов. Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права», – сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В Кремле назвали действия британского эсминца сознательной провокацией
Москва сожалеет о действиях британского эсминца в Черном море, это сознательно подготовленная провокация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию, более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми, и несоответствующими международному праву», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что после инцидента с британским эсминцем пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом. «Можно также подтвердить, что, действительно, российские пограничники, российские Вооруженные силы и далее, строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать достаточно жесткую позицию в отношении подобных провокаций», – заявил Песков.
При это пресс-секретарь президента заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Автоматизированный корабельный комплекс связи «Рокот» показали на МВМС-2021
Работу автоматизированного комплекса связи «Рокот», обеспечивающего безопасный обмен информацией между кораблями и береговыми службами, продемонстрировали на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021).
«Комплекс предназначен для обеспечения связи корабля с береговыми объектами, корабельно-катерным составом и летательными аппаратами, судами и береговыми объектами в системе глобальной морской системы безопасности и морской подвижной службы. Благодаря модульной конструкции комплекс может быть масштабирован для установки как на малые корабли, так и на авианосцы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службе холдинга «Росэлектроника» Ростеха.
«Рокот» разработан специалистами НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). С помощью комплекса можно передавать большие массивы данных, а также телеметрию, видео, голосовые сообщения и электронную почту. Кроме того, комплекс обеспечивает внутрикорабельную связь.
Отличительной особенностью «Рокота» является управляющая информационная система «Нептун-ИУС-Р», построенная по технологии SDR (Software Defined Radio). Она обеспечивает обмен информацией по широкому спектру каналов связи, включая спутниковую радиосвязь Ku-диапазона, сотовую связь стандарта GSM, радиосвязь в КВ- и УКВ-диапазоне и широкополосных сетях.
Автоматизированный корабельный комплекс «Рокот» уже устанавливается на российские пограничные сторожевые корабли.
X Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».
Накануне на салоне было объявлено, что в России начали разрабатывать двигатель для перспективного российского фрегата.
МИД заявил о превращении Черноморского региона в арену военного противостояния
Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя заход британского эсминца в территориальные воды России.
«Нас не может не беспокоить то, что НАТО последовательно наращивает свое военное присутствие вдоль наших границ, увеличивает объем воздушного патрулирования, количество учений и заходов кораблей своих ВМС в Черное, Балтийское и даже Баренцево море. Попутно отмечу, что в результате этой деятельности очень спокойные в военном отношении регионы – Балтийский и Черноморский – превращаются в арену абсолютно ненужного военного противостояния», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, «подобные действия ставят под вопрос релевантость самого основополагающего документа – акта Россия-НАТО. Мы исходим из того, что он должен соблюдаться, но не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия».
Он также отметил, что западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. «Такая ситуация взрывоопасна. Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям», – сказал Грушко.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
МИД осудил возросшую военную активность стран НАТО у границ России
Москва осуждает возросшую военную активность Великобритании, США, стран Североатлантического альянса у российских границ; те, кто пытается испытать Россию на прочность, сильно рискуют, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender.
«Я думаю, что по дипломатическим каналам, не только по военно-дипломатическим, оценки будут даны. Мы будем стоять на страже нерушимости наших границ... Мы осуждаем эту провокацию, мы осуждаем возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости наших границ», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что «вопрос о принадлежности Крыма был закрыт раз и навсегда в 2014 году, когда жители полуострова, жители Севастополя сделали свободный выбор в пользу возвращения на родину». «Под этим вопросом подведена черта», – указал замминистра.
Дипломат также заявил, что те, кто пытается испытать Россию на прочность, сильно рискуют, «Агрессорам будем давать отпор», – подчеркнул он.
Ранее Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Разработчик рассказал об уникальных возможностях РЛС «Подсолнух-Э»
Российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км., сообщил на МВМС-2021 главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев.
«Подсолнух» может одновременно определять больше 200 надводных целей. Параллельно он еще обнаруживает воздушные цели – более 100. При чем по каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора», – передает ТАСС слова конструктора.
Как пояснил Сколотнев, по сравнению с радиолокационными станциями поверхностной волны зарубежных изготовителей российский «Подсолнух-Э» обладает рядом серьезных преимуществ. Так, РЛС «Страдивариус», являющаяся совместной разработкой Франции и Израиля, не может обнаруживать самолеты и большое число надводных объектов одновременно. Кроме того, у «Подсолнуха» совмещенные приемное-передающие позиции, у «Страдивариуса» они разнесены на 200 км.
«В настоящее время нет другого средства, кроме «Подсолнуха», которое позволяет обнаруживать одновременно надводные и воздушные объекты на площади 150 тыс. кв. км. эксклюзивной экономической 200-мильной зоны круглосуточно и в любых климатических условиях», – отметил Сколотнев.
По его словам, несколько иностранных заказчиков заинтересованы в приобретении РЛС «Подсолнух-Э».
«Несколько инозаказчиков заинтересованы в данной РЛС. С одним из них контракт на поставку загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э» находится на стадии заключения», – сказал Сколотне.
По его словам, экспортный вариант данной радиолокационной станции был разработан в 2015 году.
«Для решения гражданских задач специалисты НИИДАР разработали РЛС поверхностной волны «Лагуна-И». Изделием заинтересовалось островное государство, имеющее выходы к Тихому и Индийскому океанам. Страна заинтересована в российской РЛС для решения задач по предотвращению контрабанды и перевозки наркотиков через проливы», – сказал он.
Как пояснил Сколотнев, инициативные работы по РЛС «Лагуна-И» были начаты в институте в 2019 году. РЛС имеет дальность до 200 км, обнаруживает надводные цели и является автономной и в достаточной степени мобильной. «Эту РЛС можно достаточно быстро свернуть, перебазировать в нужный регион, развернуть и при отсутствии сетевой электроэнергии эксплуатировать», – отметил конструктор.
Ранее сообщалось, что российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.