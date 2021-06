Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму Росгвардия: Экипаж упавшего под Петербургом вертолета увел машину от деревни 24 июня 2021, 21:59

Экипаж вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Ленинградской области, увел падающую машину от деревни, сообщили в Росгвардии. «Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта», – передает слова представителя ведомства ТАСС. В пресс-службе правительства Ленинградской области ранее сообщили, что никто из местных жителей не пострадал. Причиной крушения, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя. Напомним, при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

24 июня 2021, 10:01

ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы 24 июня 2021, 03:31

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар. В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС. ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму». Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом. Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение 24 июня 2021, 02:57

Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение 24 июня 2021, 02:57

Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма 24 июня 2021, 13:25

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны. Russian jets and ships shadow British warship as it passes through disputed Ukrainian territory https://t.co/s9DmVjjnQn pic.twitter.com/WoCfXeMUPc — BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2021 Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Предсказан новый глобальный экономический кризис 24 июня 2021, 07:57

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «Мы исходим из практичного подхода: после кризиса 2020 года государственный и корпоративный долг в мире вырос до уровней относительно экономики, который наблюдался только на момент окончания Второй мировой войны. В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок – лишь вопрос времени», – приводит слова Русецкого РИА «Новости». Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в США в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года. «Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», – заключил аналитик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом триллионы долларов грозят обрушить мировую экономику. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Основатель McAfee оставил сообщение перед смертью в тюрьме 24 июня 2021, 08:50

Основатель компании – разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в соцсети сообщение на случай своей смерти. В опубликованном в Twitter 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет «не его вина», передает РИА «Новости». В среду испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело обнаружили в тюремной камере. Прибывшие на место врачи пытались провести реанимацию, однако она не увенчалась успехом. Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их «политическом характере». Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина 24 июня 2021, 10:35

Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров. «В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости». Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу. Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров. «Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр. Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности. Названы сроки начала серийного производства Ил-114-300 с российским двигателем 24 июня 2021, 14:19

Пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем начнет производиться серийно в 2023 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Да, обязательно. В 2023 году будет

Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС. Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он. В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша 24 июня 2021, 12:15

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС. «Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова. «Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых 24 июня 2021, 14:31

Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram. Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. «С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор. Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Украине посулили превращение в пустыню 24 июня 2021, 08:44 Климатические изменения на территории Украины через несколько десятков лет могут превратить страну в пустыню, заявили в министерстве экологии страны. Украина оказалась в таком положении из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды, приводит украинское издание vesti.ua мнение экологов. На данный момент в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Экологи утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха, передает РИА «Новости». Если на проблемы своевременно не отреагировать все закончится тем, что на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты. Ранее председатель государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что стране к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии. Чиновник напомнил, что пресная вода – один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Отметим, что это не единственная угроза для экологии Украины. В прошлом году Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому, заявив, что в ядерной энергетике Украины «складывается угрожающая ситуация». Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем 24 июня 2021, 15:09 Текст: Алина Назарова

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма. «За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков». Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.