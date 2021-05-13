Москва и Каир призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме

Израильский дипломат отказался считать столкновения арабов и евреев гражданской войной

«Если не удастся восстановить прежние добрососедские отношения между арабским и израильским населением в стране, то решением проблемы станет закон, позволяющий высылать тех арабов, которые выступают против Израиля», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя беспорядки в стране, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.

«Не думаю, что беспорядки в Израиле подпадают под определение гражданской войны. На мой взгляд, гражданские войны предполагают конфликт между представителями одной национальности или веры, но с разными ценностными установками и идеологией. Причем люди в таких случаях воюют с оружием в руках. У нас же ситуация иная», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.

Он выразил мнение, что несмотря на длительное проживание в Израиле и израильское образование, часть арабского населения – в основном это молодежь 18-19 лет – сейчас поддерживает группировку ХАМАС и не стесняется прямо об этом заявлять. «Подобный сценарий на фоне конфликта с арабскими странами был вполне закономерен. Из-за этого, к примеру, арабское население не служит в израильской армии. Потому что мы не хотим, чтобы они направляли оружие как против своих собратьев, так и против нас», – отметил эксперт.

Собеседник подтвердил тот факт, что в последние несколько дней беспорядки в Израиле усилились, однако «израильская армия успешно проводит операцию в секторе Газа и уже ликвидировала нескольких лидеров движения ХАМАС». Он пояснил, что главной целью данного движения является не только уничтожение Израиля, но и других стран, включая Египет, Иорданию, Сирию и другие. «Их цель – создать на этой огромной территории халифат, в котором арабы будут жить по законам шариата. Поэтому Израиль защищает себя и мировую цивилизацию, оттесняя врага на дальних подступах», – утверждает Векслер. Он также добавил, что «вопреки осуждению действий Израиля многими странами, в том числе дружественными, они прекрасно понимают, что Израиль защищает и их интересы тоже».

«Печально наблюдать, что люди, которые еще недавно улыбались, сейчас врываются в израильские кварталы, дома и устраивают погромы. Но нам к этому не привыкать. Мы хорошо помним трагические страницы истории Холокоста, в том числе и то, как те же литовцы жестоко расправлялись с евреями в Каунасе еще до прихода немцев», – заметил Векслер.

Что касается деэскалации конфликта, то дипломат отметил: движение ХАМАС уже несколько дней просит о прекращении огня. «Но мы пока на это не идем, поскольку хотим ответить на обстрелы нашей столицы. Также нужно завершить операцию в Газе. Я думаю, это займет не более трех дней. После этого мы начнем наводить порядок в стране, после чего наверняка прекратятся все антиизраильские выступления», – убежден Векслер.

При этом он указал на некоторые процессуальные сложности при рассмотрении подобного рода преступлений. «Органы безопасности Израиля, конечно, вычислят всех причастных к беспорядкам, однако не каждого из них ждет наказание. Израиль – это демократическое государство. В нашей стране возможно осудить человека только при предоставлении доказательств его вины. Если же таковых не окажется, то преступников будут вынуждены отпустить на свободу», – объяснил собеседник.

Кроме того, он отметил, что пройдет еще много месяцев, а может быть и лет, пока отношения между арабским и израильским населением в Израиле наладятся. «Уже сейчас евреи призвали бойкотировать все арабские магазины и лавки. Возможно, что восстановить добрососедские отношения не получится. В этой связи нужно после того, как ситуация успокоится, издать закон, согласно которому можно будет высылать из страны тех арабов, которые выступают против Израиля, в соседние арабские страны», – заключил дипломат.

Ранее израильское интернет-издание Mignews сообщило о массовых беспорядках и насилии на улицах Тверии. Участники демонстрации атаковали случайно проходившего мимо араба. Он был легко ранен камнем. Также был ранен полицейский, прибывший к месту происшествия. Мэрия города приняла решение о закрытии всех пляжей из-за массовых беспорядков.

Также в социальных сетях опубликованы видео «демонстрации в поддержку Аль-Аксы» в городе Джиср аз-Зарка. Демонстранты размахивают палестинскими флагами и палят в воздух из автоматов. Вдоль Джиср аз-Зарка проходит одна из главных дорог Израиля – шоссе № 2, связывающее центр страны и Хайфу. В двух километрах к югу от него – город Кейсария, в котором находится вилла премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, в Сети появилось видео попытки линча арабскими жителями Акко еврейского водителя. Затем в израильских СМИ были опубликованы видео, снятые в момент нападения разъяренной толпы на арабского водителя такси в Бат-Яме. Минувшей ночью в Хайфе подожгли машины на подземной стоянке многоэтажного дома, в котором живут евреи. Пострадали 59 человек.

В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.

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