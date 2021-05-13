В ОП рассказали о работе над совершенствованием оказания психиатрической помощи

Психиатрическая служба в России изолирована от остальной медицины, что создает страх граждан перед ней и отталкивает их от обращения к психиатру. Принятый кабмином план по совершенствованию оказания психиатрической помощи поможет решить эти проблемы, заявил член Общественной палаты, врач-психиатр Георгий Костюк, комментируя трагедию в Казани.

«Произошедшая … трагедия еще раз показала, насколько уязвима система оказания психиатрической помощи в нашей стране. Первое. Психиатрия – это тот раздел медицины, который не может опираться на данные каких-либо лабораторных и инструментальных исследований. Нет никаких анализов или исследований, которые могут однозначно указывать на наличие того или иного психического расстройства. Научные исследования в этом направлении совершенно необходимы, и они должны иметь прикладной характер – для поиска путей предотвращения подобных ситуаций», – заявил Костюк, слова которого приводятся в Telegram Общественной палаты.

Он также указал, что в России «психиатрическая служба и психиатрическая помощь изолированы от остальной медицины», что создает страх граждан перед психиатрической службой. «Закон, принятый в 1992 году, нуждается в очень серьезном пересмотре, поскольку то, как он был сформулирован, затрудняет получение гражданами психиатрической помощи и очень серьезно осложняет работу психиатров», – добавил врач-психиатр.

«Третье. Молодой человек проходил психиатрическое освидетельствование перед получением разрешения на владение оружием. Для того, чтобы пройти это освидетельствование, он собрался, вел себя должным образом, говорил правильные слова, правильно отвечал на вопросы. Он не говорил о том, что чувствует себя Богом, и о том, что он хочет кого-то расстрелять. Однако поведение этого парня не могло не измениться за последнее время, и его близкие и родные не могли этого не заметить. Но страх психиатрической службы, психиатрической помощи, обращения к специалисту создает предпосылки для того, чтобы такие случаи оказались вне поля зрения медицины», – добавил Костюк.

Он напомнил, что во всем мире в значительной степени компетенциями по оценке психиатрического статуса наделены врачи общей практики. «Это абсолютно необходимая мера, и это шаг, без которого мы не сможем полноценно оказывать медицинскую помощь в нашей стране при психических расстройствах. Люди, страдающие как легкими, так и более тяжелыми расстройствами, не идут к психиатру, пока это не приобретает абсолютно неадекватный характер, а иногда и трагические последствия. В лучшем случае мы получаем запущенные ситуации», – указал медик.

«Наконец, четвертое. Сейчас правительством принят план по совершенствованию оказания психиатрической помощи. Это было сделано в конце прошлого года, план рассчитан до 2024 года включительно. Я очень надеюсь, что эта работа будет проделана не косметическим образом, а действительно будут найдены решения накопившихся противоречий. В Общественной палате РФ тоже была создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования в области оказания психиатрической помощи. В нее вошли представители Минздрава, ведущих национальных медицинских исследовательских центров, депутаты и сенаторы. Мы обязаны решить проблемы, накопившиеся в нашем законодательстве», –заключил Костюк.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.