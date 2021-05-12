Российский Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших в Казани

Российский Красный Крест (РКК) совместно со Сбером приняли решение открыть сбор средств для пострадавших при нападениина казанскую гимназию №175.

«Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в Республике Татарстан в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Российский Красный Крест выступил с инициативой об открытии счета для пожертвований совместно со Сбербанком. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного Креста. Комиссия при переводе не взимается.

«Мы выражаем глубокие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» и региональное отделение в Республике Татарстан готовы оказать всестороннюю поддержку. Сейчас открыт сбор средств. Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста», – заявил председатель РКК Павел Савчук.

Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.