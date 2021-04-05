Выборы-2021: Новая стратегия «Яблока» и «грядки Жириновского»

В «Яблоке» заявили о приоритете федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму, а также об отказе создавать коалиционные союзы с другими политическими силами. Тем временем ЛДПР проводит акцию «грядка Жириновского» по раздаче посевных наборов жителям регионов.

Партия «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму намерена отдать приоритет прохождению в нижнюю палату с помощью федерального списка кандидатов, а не через выдвижение кандидатов в одномандатных округах. Об этом в ходе съезда партии заявил зампредседателя «Яблока» Иван Большаков, передает ТАСС

Кроме того, «Яблоко» не будет создавать коалиционные союзы с определенными силами, «включая националистов и сталинистов». Также партия не считает возможным объединение, которое предполагает ликвидацию «Яблока», либо сотрудничество с политиками и организациями, которые противодействуют ей на выборах. Исключено и сотрудничество с действующими парламентскими партиями.

В то же время ЛДПР провела традиционную весеннюю акцию по раздаче посевных наборов под названием «Грядка Жириновского». Мероприятие прошло 2 и 3 апреля в Брянской области, а также 4 апреля в Рязанской области. Активисты за эти дни раздали более 10 тыс. посевных наборов.

Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, решение «Яблока» сосредоточиться на списочной кампании продиктовано «большим кадровым голодом». «Партия отдает себе отчет в том, что для них идти по одномандатным округам – это сомнительная стратегия, – сказал эксперт. – Поможет ли им новая стратегия преодолеть проходной барьеру в Госдуму? Все зависит от того, как они будут работать».

Иного мнения придерживается профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, «одномандатники наоборот могли бы усилить общий федеральный список». Потому решение «Яблока» бросить все силы на федеральный список является «пустым занятием». «Барьер в 5% они не преодолеют, причем они не могут его преодолеть с 2003 года», – напомнил собеседник.

Что касается фактического отказа «Яблока» от коалиционных соглашений, то эксперты сочли его нелогичным. «Впрочем, партия всегда занимала такую позицию. Например, в 2003 году «Яблоко» отказалось от сотрудничества с «Союзом правых сил», но если бы им удалось договориться между собой, то совместно они бы преодолели проходной барьер в Госдуму. Видимо, в «Яблоке» не делают выводов из собственных ошибок», – отмечает Матвейчев.

На этом фоне акция «Грядка Жириновского» выглядит для массового избирателя куда интереснее, считают эксперты. «В условиях, когда в обществе есть огромный запрос на патернализм и люди задаются вопросом «Что власть может для меня сделать?» – получение значимой помощи играет решающую роль. В данном случае это касается садоводов. Благодаря таким акциям раздача посевных наборов отправляется в список «добрых дел», что играет в плюс партии Жириновского», – заключил Потуремский.

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