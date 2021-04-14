Ученые рассказали о влиянии потепления на муссоны в Индийском океане

Европейские климатологи обнаружили, что глобальное потепление дестабилизировало круговорот ветров над Индийским океаном и сделало муссоны менее предсказуемыми. Это негативно повлияет на состояние сельского хозяйства стран Южной Азии, сообщила пресс-служба немецкого Потсдамского института изучения климата (PIK).

«Наши расчеты в очередной раз показали, что главная опасность глобального потепления будет заключаться в том, как оно влияет на экстремальные погодные явления. Растущая хаотичность муссонов несет за собой огромную угрозу для сельского хозяйства и экономики Индии и всего региона в целом», – передает ТАСС слова профессора PIK Андерса Леверманна, чьи слова приводит пресс-служба института.

Практически все климатологи Земли сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Помимо резкого сокращения в площади полярных ледовых шапок, одним из самых заметных и опасных последствий глобального потепления станет дестабилизация почти всех климатических систем.

В частности, наблюдения последних лет уже указывают на резкое учащение волн жары, продолжительных засух, потопов и других форм экстремальных погодных явлений. Подобные катаклизмы угрожают не только благополучию людей, но и критичны для многих экосистем Земли. К примеру, ученые связывают увеличение площади лесных пожаров в Амазонии с участившимися засухами и резкими сезонными снижениями в уровне осадков, что в свою очередь непосредственно связано с глобальным потеплением.

Профессор Леверманн и его коллеги изучили то, как изменился характер выпадения осадков на территории Индии и других регионов Южной Азии под действием глобального потепления, и открыли еще один пример того, как его косвенные проявления заметно усложнят жизнь фермерам.

Как объясняют ученые, муссоны являются главным источником влаги для полей риса и других сельскохозяйственных культур региона. Муссоны приносят дожди в Индию и другие регионы Южной и Юго-Восточной Азии с конца июня и до августа, а зимой уровень осадков падает примерно до нуля.

Климатологи достаточно давно предполагают, что глобальное потепление изменит характер работы муссонов, однако у ученых не было точных оценок того, как именно они поменяются. Европейские климатологи получили первые подобные данные, детально изучив, как уже изменился характер выпадения осадков в Индии, и просчитав поведение муссонов при помощи трех десятков новых климатических моделей.

Эти расчеты и наблюдения показали, что общей уровень осадков в Южной Азии быстро растет, повышаясь на 5% на каждый градус потепления на Земле. Муссоны становятся гораздо более хаотичными и непредсказуемыми, в результате чего растет частота летних потопов и засух. И то, и другое крайне негативно влияет на посадки сельскохозяйственных культур, в том числе риса, главного злака региона.

Эти негативные тренды, по словам климатологов, влияют на благосостояние и жизнь азиатских фермеров еще с середины 1980-х годов. Как надеются профессор Леверманн и его коллеги, их расчеты привлекут внимание властей стран региона и убедят их вкладывать больше средств и усилий в борьбу с глобальным потеплением.

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