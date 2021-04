Москвич осужден на реальный срок за убийство двух котов 13 апреля 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

Хамовнический районный суд приговорил жителя Москвы к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. По данным следствия, мужчина выбросил с балкона двух котов. «Хамовнический районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы Романа Адоньева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель, совершенное в отношении нескольких животных)», – говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Москвы. Следствием было установлено, что «03 декабря 2020 года Адоньев, находясь в квартире на ул. Хамовнический Вал в состоянии алкогольного опьянения, схватил кошку по кличке «Люся» и кота по кличке «Васька», принадлежащих его супруге, и выбросил их на улицу с балкона девятого этажа. В результате кошка получила травмы от которых скончалась на следующий день в ветеринарной клинике во время проведения операции. Кот скончался на месте от разрыва внутренних органов с последующим внутренним кровотечением». «С учетом позиции государственного обвинителя помощника Хамовнического межрайонного прокурора Адоньеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в прокуратуре. Напомним, в марте 2019 года повесившего кота мужчину приговорили к реальному сроку.

Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто». Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС. Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Москва призвала США держаться подальше от Крыма 13 апреля 2021, 11:01

США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют». По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он. Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс» 13 апреля 2021, 11:31

Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики. «Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия». Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Алиев пообещал азербайджанцам вернуть Иреван 13 апреля 2021, 16:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений об Армении в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку. В частности, он выразил обеспокоенность модернизацией армянской армии и возможными попытками реванша с армянской стороны. Отмечается, что Алиев вновь назвал Сюникскую область Армении «исторической землей Азербайджана». «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана», – передает слова президента «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ. По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого «принадлежала нам». «Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала 20-го века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там», – сказал Алиев. Он добавил, что азербайджанцы вернутся туда, но «не на танках». «Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», – заявил президент Азербайджана. Также Алиев заявил об обеспокоенности по поводу планов модернизации армянской армии при содействии России. «Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено», – сказал он. Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов. Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов. Также Алиев поднял вопрос об открытии региональных коммуникаций, в частности коридоре через Сюникскую область Армении. По словам президента, он не может быть открыт без согласия и участия Турции. «Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция», – сказал он. Между тем президент Азербайджана обвинил Армению в тюркофобии и территориальных претензиях к Турции. Он заявил, что Анкара якобы намерена предпринять конструктивные шаги, но Армения должна дать адекватный ответ. «Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», – сказал президент Азербайджана. Официальный Ереван пока не прокомментировал высказывания Алиева. Ранее президент Азербайджана заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей 13 апреля 2021, 12:27

Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО). В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО. Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях. По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море. Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне. 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному 13 апреля 2021, 10:51

Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости». «А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен. «Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине 13 апреля 2021, 06:42

Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time. Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot. Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена 13 апреля 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля. «Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества. «Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении. Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств. Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию. Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу 13 апреля 2021, 18:30

Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard 13 апреля 2021, 12:57

Возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Напомним, Песков также заявлял, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России 13 апреля 2021, 14:06

Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином. Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС. В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии. «Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России 13 апреля 2021, 16:20

Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости». Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации. Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ. В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Госдеп пригрозил России «последствиями» 13 апреля 2021, 03:58

Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС. Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине 13 апреля 2021, 11:08

«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot. «Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков». «С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко. «Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник. «Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков. Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time. При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил стремление Нидерландов сохранить налоговое соглашение с Россией 13 апреля 2021, 13:26

«Москва пытается заставить тех, кто работает и зарабатывает в России, платить налоги также в России. Но Нидерланды тогда потеряют много рабочих мест», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. «Нидерланды занимают одно из ведущих мест по объемам внешней торговли с Россией, опережая многие крупные страны. Но достигается это не размером местной экономики, а благодаря тому, что в этой стране было удобное налоговое законодательство. Многие компании там регистрировались и якобы там же находились, но в реальности они управляли активами со всего мира», – пояснил экономист Антон Любич. Эксперт отметил, что соглашение с Нидерландами – не единственное, которое подвергается пересмотру. «Уже есть соответствующая договоренность с Кипром и Мальтой. Это попытка заставить тех, кто работает и зарабатывает в России, платить налоги также в России», – подчеркнул собеседник. Изначально соглашения об избежании двойного налогообложения были справедливыми, напомнил Любич. «Их цель в том, чтобы человек, который реально живет в Голландии и торгует с Россией, не платил налоги дважды. Но с течением времени это выродилось в ситуацию, когда российский олигарх живет и зарабатывает в России, но ведет деятельность через голландскую компанию, в которой он был в лучше случае один раз в жизни», – пояснил экономист. «Россия по этим соглашениям поднимает максимальные ставки по операциям, которые наиболее уязвимы к выводу прибыли из страны. Это платежи на интеллектуальную собственность, проценты по займам и дивиденды. Наша страна хочет сделать экономически нецелесообразным искусственный вывод прибыли из страны. При этом те, кто сейчас остается в России и не использует налоговую оптимизацию, подвергаются дискриминации за их патриотичные взгляды. Патриотизм не должен быть невыгодным», – убежден эксперт. Любич считает, что в это же время Нидерланды пытаются сохранить имеющееся налоговое соглашение с Россией потому, что оно дает им существенное число высокооплачиваемых рабочих мест. Это касается огромного количества юристов, аудиторов, налоговых консультантов и владельцев деловых центров, где сдаются офисы. «В целом Нидерланды немало на этом зарабатывают», – отметил эксперт и привел в пример несколько крупных компаний, которые в России имеют большой вес, но по сути являются голландскими, – поисковик «Яндекс», сеть магазинов электроники «Связной», крупнейшая в России рознично торговая компания X5 Retail Group и другие. «Таким компаниям придется изменить привычную схему распределения налогов с выручки, которую они зарабатывают в России, – продолжил собеседник, выразив убежденность, что Россия будет продолжать «гнуть свою линию в этом вопросе», потому что Голландия, как Кипр или Мальта, не имеют реально крупных экономических интересов в России. Любич также подчеркнул, что налоговый аспект не является единственно значимым при выборе страны юрисдикции. Важно также учитывать корпоративное право и защиту прав акционеров. При этом никто не запрещает участникам использовать иностранные суды, если они им больше доверяют. «Но наше правительство целенаправленно старается отделить этот вопрос от вопроса налогов. Получается, если вы зарабатываете в России, то и налоги платите здесь. Не потому, что это патриотично или нет, а потому, что эти налоги идут на здравоохранение, образование, дороги для людей, которые ходят в ваши магазины, пользуются вашими продуктами. Вот и весь посыл», – заключил экономист. Ранее пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус назвал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения «нежелательным». Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие». Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.